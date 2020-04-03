В России вырос спрос на удаленную работу

В России в несколько раз возросло число запросов и предложений на удаленную работу, сообщили онлайн-сервисы по поиску работы.

Так, в марте на hh.ru соискатели выбирали поиск «удаленки» на 23% чаще.

При этом по всей России на 80% возросло и число вакансий, предусматривающих удаленный формат работы. Чаще всего такие предложения встречаются в сферах IT (39%), «Образовательные учреждения» (17%), «Услуги для бизнеса» (10%), СМИ, реклама, PR, дизайн (7%), в финансовом секторе (5%).

На остальные отрасли приходится 23%, пишет 3 апреля «РИА Новости».

О схожем росте спроса на «удаленку» сообщили и в SuperJob.

Отмечается, что и со стороны работодателей, и со стороны соискателей за последние 1,5 месяца запросы выросли более чем в три раза.

При этом порядка 70% работодателей уже начали проводить собеседования в онлайн-формате.

Из-за распространения коронавируса в России весь апрель объявлен нерабочим. Многие предприятия ранее перевели сотрудников на удаленный режим работы.

Дистанционно обучаются и школьники со студентами. При этом более 90% учителей уверены, что онлайн-обучение не способно заменить уроков в классе. Почти 40% родителей считают дистанционные занятия каникулами.