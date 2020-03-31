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Глава Минтруда рассказал о зарплатах в период удаленной работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В период вынужденной работы из дома в связи с распространением коронавируса зарплаты россиян не уменьшатся. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков 31 марта.

«Заработная плата при удаленной занятости в апреле не уменьшится при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника», — сказал министр в эфире Первого канала.

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Котяков заверил, что фонд социального страхования (ФСС) имеет сбалансированный бюджет в 2020 году и переходящие остатки средств с 2019-го, а значит, все финансовые обязательства перед населением по социальным направлениям будут выполнены.

Согласно опросу HeadHunter, к 24 марта около 80% занятых россиян были переведены на удаленный режим работы.

26 марта правительство обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленку.

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», работая из дома, россияне чаще всего слушают треки с жизнеутверждающими текстами. Так, наиболее популярными композициями стали саундтрек Eye of the Tiger к фильму «Рокки 3» группы Survivor, Don't stop me now группы Queen, It's my life от Bon Jovi и I will survive певицы Глории Гейнор.

Ранее в марте диетологи рассказали о правильных перекусах во время рабочего дня на удаленке.

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