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Диетологи рассказали о полезном перекусе на удаленной работе

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Диетологи дали несколько советов о том, как организовать себе полезный перекус, работая из дома. Об этом пишет издание «Ридус».

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Прежде всего специалисты рекомендуют выпить стакан воды. Если чувство голода не прошло, то стоит поесть, но делать это нужно правильно. Диетологи советуют сочетать продукты так, чтобы их состав был максимально сбалансирован.

Например, сложные углеводы лучше комбинировать с белком и небольшим количеством жира.

В качестве перекуса хорошо подойдут фрукты, овощи, йогурты, орехи и нежирные сыры.

Кроме того, рекомендуется заранее приготовить себе перекусы, чтобы не тратить на это время в течение рабочего дня.

«Работая дома, можно с вечера подготовить себе перекусы: нарезать овощи и фрукты, приготовить полезные бутерброды, которые вы быстро сможете съесть, когда нет времени из-за работы отвлекаться на готовку», — говорят диетологи.

Ранее подмосковные врачи рассказали о том, как провести время с пользой во время самоизоляции. Прежде всего необходимо включить в распорядок дня физические упражнения — они позволят держать организм в тонусе, а также улучшат кровообращение. Также специалисты призывают следить за своим питанием.

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