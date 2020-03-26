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Россияне рассказали о любимой музыке во время удаленной работы

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Фото: Depositphotos
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Популярной музыкой у россиян во время удаленной работы являются треки с жизнеутверждающими текстами. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Музыка» (есть в распоряжении «Известий»).

Самым мотивирующим стал саундтрек Eye of the Tiger к фильму «Рокки 3» группы Survivor, также в списке оказались композиции Don't stop me now группы Queen, It's my life Bon Jovi и I will survive Gloria Gaynor. По словам пользователей сервиса, решительности им прибавляют саундтреки к бондиане и фильмам про супергероев, а также гимн Российской Федерации.

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Также музыкальные композиции помогают опрошенным настроиться на рабочий ритм. Среди них оказались хиты 1990-х и начала 2000-х: Mr. Brightside группы The Killers и Zombie группы The Cranberries, а также треки российских исполнителей Валерия Меладзе, Иванушек International и «Руки вверх!».

Кроме того, настроение россиянам поднимают звуки банкомата, отсчитывающего купюры, и мурчание котиков.

Для концентрации на делах пользователи сервиса предпочитают классическую музыку Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова. Есть в топе и современные композиторы: Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макс Рихтер и Миша Мищенко. Среди популярных звуков — шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров.

Детям же, чтобы отвлечься, предлагается послушать русские народные сказки, «Бременских музыкантов», «Смешариков» и «Фиксиков». Сами взрослые предпочитают подкасты «История русского секса» в обеденный перерыв и «Одно расстройство» в конце дня.

В опросе приняло участие 2458 пользователей в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.

«Яндекс.Музыка» подготовила подборку «Я дома» с музыкой для завтраков в постели, песнями для весенней генеральной уборки и онлайн-шопинга, свежими эпизодами подкастов и шумом города для тех, кто соскучился по уличной суете: https://music.yandex.ru/tag/5e6fb7f26ee9e7243ae8c945.

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