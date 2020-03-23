Прямой эфир
Сюжет:

В соцсети «Одноклассники» пройдет серия онлайн-концертов в OK Live

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В социальной сети «Одноклассники» пройдет серия онлайн-концертов «Музыка в OK Live» с участием популярных российских исполнителей. Об этом сообщила перс-служба соцсети.

Швейцарский час: хоккейный чемпионат мира - 2020 решили отменить
IIHF предстоит уточнить страны, в которых первенство пройдет в ближайшие годы

В серии концертов примут участие коллектив IOWA, певец BURITO, группа «Сурганова и Оркестр», а также Сосо Павлиашвили и группа «КВАТРО». Музыканты перенесли выступления в онлайн-формат, чтобы встретиться с поклонниками, которые не смогут попасть на обычные концерты.

«Музыка в OK Live» стартовала 20 марта и продлится до конца апреля. На данный момент в программе уже приняли участие Гоша Куценко, Нюша, Наргиз и Шура Кузнецова. Трансляции онлайн-концертов будут доступны в веб-версии ОК, а также в приложениях на iOS и Android.

Ранее соцсеть запустила раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, которые закрылись на карантин в связи с распространением коронавируса. На портале об искусстве «Мы в музей», который команда «Одноклассников» создала в 2019 году, стали доступны виртуальные прогулки по постоянным и временным экспозициям из Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», ВДНХ и других российских музеев.

20 марта российский пианист Денис Мацуев провел онлайн-концерт в Московской филармонии.

16 марта Министерство культуры России рекомендовало подведомственным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью больше 50 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложили из-за коронавируса
В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020