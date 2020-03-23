В соцсети «Одноклассники» пройдет серия онлайн-концертов в OK Live

В социальной сети «Одноклассники» пройдет серия онлайн-концертов «Музыка в OK Live» с участием популярных российских исполнителей. Об этом сообщила перс-служба соцсети.

В серии концертов примут участие коллектив IOWA, певец BURITO, группа «Сурганова и Оркестр», а также Сосо Павлиашвили и группа «КВАТРО». Музыканты перенесли выступления в онлайн-формат, чтобы встретиться с поклонниками, которые не смогут попасть на обычные концерты.

«Музыка в OK Live» стартовала 20 марта и продлится до конца апреля. На данный момент в программе уже приняли участие Гоша Куценко, Нюша, Наргиз и Шура Кузнецова. Трансляции онлайн-концертов будут доступны в веб-версии ОК, а также в приложениях на iOS и Android.

Ранее соцсеть запустила раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, которые закрылись на карантин в связи с распространением коронавируса. На портале об искусстве «Мы в музей», который команда «Одноклассников» создала в 2019 году, стали доступны виртуальные прогулки по постоянным и временным экспозициям из Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», ВДНХ и других российских музеев.

20 марта российский пианист Денис Мацуев провел онлайн-концерт в Московской филармонии.

16 марта Министерство культуры России рекомендовало подведомственным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью больше 50 человек.