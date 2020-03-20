Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Российский пианист Денис Мацуев 20 марта проведет онлайн-концерт в Московской филармонии. Посмотреть выступление можно будет в социальной сети «Одноклассники» в группе портала Культура.РФ.

Мацуев выступит на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. В зале не будет зрителей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На сцене концертной площадки также выступят музыканты Андрей Иванов и Александр Зингер. Они исполнят джазовые композиции, а также произведения Чайковского из цикла «Времена года». Денис Мацуев будет играть на фортепиано, Андрей Иванов — на контрабасе, Александр Зингер — на ударных, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Трансляция в сверхвысоком качестве Ultra HD будет доступна только в «Одноклассниках», но посмотреть выступление можно будет и в соцсети «ВКонтакте» в сообществе Московской филармонии. Концерт начнется в 19:00. Эта трансляция станет первой в серии классических концертов без зрителей.

Трансляции онлайн-концертов будут вестись в соцсетях до 10 апреля. В них примут участие различные исполнители и музыкальные коллективы, среди которых — Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский и другие, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Проект «Домашний сезон», мгновенно родившийся из общего желания продолжать концертную жизнь, станет актом солидарности, любви к музыке и публике. Программа была создана за очень короткое время и продолжает формироваться», — пояснили в Минкультуры, подчеркнув, что все музыканты выступают без гонорара.

В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что в ближайшие недели в соцсети пройдет большое количество онлайн-концертов как известных артистов, так и начинающих музыкантов в рамках спецпроекта «Музыка на дом — концерты с доставкой». Стартует музыкальный марафон в пятницу в 18:00. Свое участие уже подтвердили PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и другие артисты.

16 марта Министерство культуры России рекомендовало подведомственным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин запретил все массовые уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в помещениях численностью больше 50 человек.