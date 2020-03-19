«Одноклассники» проведут онлайн-экскурсии по музеям во время карантина

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, которые закрылись на карантин в связи с распространением коронавируса SARS-COV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в «Известия» в четверг, 19 марта.

На портале об искусстве «Мы в музей», который команда «Одноклассников» создала в 2019 году, теперь доступны виртуальные прогулки по постоянным и временным экспозициям из Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Русского музея, Государственной

Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея

современного искусства «Гараж», ВДНХ и других российских музеев.

Посетить экскурсию можно на портале в разделе «Онлайн-экскурсии». На странице доступен переход в раздел «Видео» в официальных группах

музеев в ОК. Чтобы просмотреть экскурсии, не обязательно регистрироваться в соцсети.



Онлайн-экскурсии из музеев можно найти в самой соцсети, на видеоплатформе

ОК, а также по хэштегам #культурнаявесна и #мывмузей.



«В условиях, когда большое число людей вынуждено находиться в самоизоляции или работать из дома из-за распространяющегося вируса, а музеи закрывают двери из соображений безопасности, ОК делают все возможное, чтобы обеспечить людям доступ к

образованию и культуре», — говорится в сообщении соцсети.

«Одноклассники» ведут переговоры с музеями из разных российских регионов, чтобы чтобы на портале «Мы в музей» появилось больше эфиров с выставок, образовательных онлайн-лекций и мастер-классов.

С 18 марта по 10 апреля в для посетителей из-за риска с распространения коронавируса закрылись ряд отечественных музеев, в том числе Третьяковская галерея и Государственный исторический музей. На этот же период времени театры в Москве отменили показы спектаклей. Зрителям вернут деньги за приобретенные билеты.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 марта, в России число зараженных этой инфекцией за последние сутки увеличилось на 52 человека — до 199.