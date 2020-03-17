Исторический музей закроется с 18 марта из-за коронавируса

Государственный исторический музей закроется с 18 марта по 10 апреля 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба музея.

В сообщении отмечается, что крупнейший музейный комплекс впервые за 20 лет закрывается на такой длительный период ради обеспечения безопасности здоровья посетителей и сотрудников.

«С 18 марта по 10 апреля 2020 года Исторический музей закрыт. Решение о закрытии принято в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Российской Федерации» от 16 марта 2020 года», — цитирует текст агентство городских новостей «Москва».

Чтобы вернуть денежные средства на уже приобретенные билеты, необходимо направить заявку в экскурсионный центр музея по адресу: tourshm@shm.ru, отметили в пресс-службе.

Также там добавили, что за жизнью музея можно следить в интернете, где размещены экскурсии, лекции, видеофильмы и статьи об истории России.

Ранее в этот же день сообщалось о закрытии с 18 марта для посетителей Третьяковской галереи в связи с распространением коронавируса, пишет RT.

Накануне столичные театры сообщили об отмене показов спектаклей с 17 марта по 10 апреля. Зрителям вернут деньги за купленные билеты, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 21. В 26 регионах страны зафиксировано 114 случаев заражения.