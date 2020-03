Тролли, ниндзя и Morrissey: главные альбомы середины марта

В разгар эпидемии, когда вместо похода на концерты любимых исполнителей приходится сидеть дома, самое время послушать новую музыку, не вставая с любимого кресла и не подвергая себя и окружающих риску заражения. В подборке «Известий» — четыре релиза, появившихся на онлайн-платформах за последнюю неделю.

Джастин Тимберлейк и другие

TROLLS World Tour

Саундтрек к новому мультфильму «Тролли. Мировой тур», который только что вышел в российский прокат, вполне тянет на главную поп-пластинку последних дней. Ведь в отличие от большинства других релизов киномузыки здесь сплошь хиты, да еще и в исполнении звезд первой величины. Открывает трек-лист фанковая композиция The Other Side в исполнении SZA и Джастина Тимберлейка (который и озвучил главного героя мультфильма). В общей сложности экс-солист ‘N Sync принял участие в семи номерах, в их числе — и очаровательные каверы. Например, невозможно не улыбнуться, слушая, как в Girls Just Want to Have Fun Синди Лопер Тимберлейк вместе с Анной Кендрик меняют слово Girls на Trolls.

К слову, стилистически этот сборник крайне разнообразен — хип-хоп и поп-музыка соседствуют с роком и кантри, есть и проникновенная баллада в исполнении Джастина — Perfect for Me.

Но почти все номера объединяет позитивное настроение, которое сегодня так нужно не только детям, но и всем нам.

К слову, сам мультфильм пока можно посмотреть в кинотеатрах, хоть и с ограничениями по продажам билетов (в Москве — не более 49 человек в зале). Но это одна из немногих премьер, которую одновременно запустили и в онлайн-формате.

Слушайте «Тролли. Мировой тур» — сборник на Яндекс.Музыке

Morrissey

I Am Not a Dog on a Chain

Не прошло и года после выпуска альбома California Son, как подоспела новая пластинка экс-фронтмена The Smith. Однако тот релиз был собран из кавер-версий, а вот I Am Not a Dog on a Chain — полностью из оригинального материала. И здесь нельзя не обратить внимание, что звучание весьма изменилось, стало более экспериментальным, хотя и замешанным на ретро-элементах (продюсировал диск Джо Чикарелли, ответственный за звук The White Stripes, Тори Эймос и других грандов).

Особенно очевидно это в сингле Bobby, Don’t You Think They Know — почти шестиминутном дуэте с R’n’B певицей Тельмой Хьюстон. Старомодные синтезаторы из 1980-х здесь сочетаются с электроорганом a la Deep Purple, да еще на активной ритм-секции. И всё же на первом плане во всех композициях чуть глуховатый, но харизматичный голос Моррисси, в припевах и кульминациях сладостно взлетающий над сопровождением и выводящий романтичные мелодии. Это никуда не делось — и слава Богу.

Слушайте I Am Not a Dog on a Chain — Morrissey на Яндекс.Музыке

Die Antwoord

House of Zef

Южноафриканский хип-хоп-дуэт объявил, что House of Zef будет их последней работой. Никакой усталости и подведения итогов здесь, впрочем, не чувствуется. Как и раньше, Ninja и Yo-Landi экспериментируют со звучанием и виртуозно сочетают несочетаемое. Ироничные, не всегда цензурные тексты — с гипнотизирующими шаманскими ритмами, мелодическую простоту — со сложнейшим электронным продюсированием.

Каждый из 12 треков совершенно не похож на остальные, и, возможно, это следствие участия гостевых музыкантов — малоизвестных артистов из ЮАР, с которыми Die Antwoord напоследок решили поделиться популярностью. Для слушателей это означает трудноудобоваримую пестроту — кому-то «зайдет» один трек и совершенно не ляжет на душу другой, кому-то — наоборот. Но, как минимум, слушать альбом интересно от начала до конца.

В нашей стране Die Antwoord любят — свидетельство тому их успех на прошлогоднем Park Live в Москве. А потому нет сомнения, что и новая пластинка будет воспринята позитивно. Хотя последнее, о чем думают Ninja и Yo-Land, так это о соответствии ожиданиям публики. За то их и ценим.

Полина Осетинская и Елена Ревич

«Цветы и сказки»

Есть интересные новинки и в сфере классической музыки. Концептуальный альбом «Цветы и сказки» выпустил один из самых ярких женских дуэтов нашей страны — пианистка Полина Осетинская и скрипачка Елена Ревич. Собранные на диске произведения Антона Аренского, Сергея Танеева, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского призваны создать звуковой образ русского Серебряного века. И хотя понятие это относится прежде всего к литературе, разные виды искусства того времени характеризуют, в общем, схожие черты: психологическая обнаженность, отчасти даже экзальтированность, при этом декоративность и подчеркнутая изысканность, поиск новых средств выразительности и в то же время неготовность порвать со старым, как у авангарда. Наконец, почти постоянная ностальгическая интонация, будто предчувствие, что скоро старый мир рухнет навсегда. Хрупкая красота Belle Epoque.

За исключением транскрипции «Русской пляски» из «Петрушки» Стравинского — сочинения в общем-то немного «из другой оперы», хотя и прочно связанного с той кустодиевской Русью, которую композитор оставил навсегда в 1914-м, — здесь нет произведений, знаковых для истории музыки. Но тем интереснее: ведь даже для меломанов многое будет в новинку. И главное, сыграно это с особым шармом, который хочется назвать «женским», но справедливее будет сказать, лирическим. В конце концов, это качество не имеет пола.