«Мы не собираемся объявлять о завершении карьеры»

Брюс Дикинсон готов идти пилотом в любую авиакомпанию мира, мечтает о визите в Звездный городок и не хочет, чтобы картина Уильяма Блэйка висела у него в спальне. Об этом, а также о большом туре Iron Maiden и своем моно-шоу «Вечер с Брюсом Дикинсоном» (11 марта — в Санкт-Петербурге, 12-го — в Москве) рок-музыкант рассказал «Известиям» накануне приезда в Россию.

дик Фото: Global Look Press/Horst Galuschka/dpa

— Брюс, перед тем как российский зритель попадет на ваше шоу, посоветуйте, как быть одновременно настолько разносторонним и целостным, как вы?

— Считаю, стыдно жить скучно! Да, конечно, нужно делать жизненные выборы, определять приоритеты в те или иные периоды. И, конечно, приоритеты могут, а порой и должны меняться. Вот сейчас у меня заканчивается турне в поддержку моей книги «Для чего эта кнопка?». А после Пасхи я отправляюсь в Австралию для подготовки к началу большого тура Iron Maiden, концерты которого состоятся этим летом в Санкт-Петербурге и Москве.

Моим главным приоритетом на ближайшее время точно становится Iron Maiden. Но это не навсегда. Иногда и вовсе лучше заняться чем-то совсем новым и невиданным, но обязательно интересным, чем делать разрушительные шаги в том, где ты мастер. Бывает и так.

дик Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa

— Как творческий человек вдруг становится пилотом, причем профессиональным?

— Самолеты начались для меня где-то с пятилетнего возраста. Мой дед служил в королевских ВВС во время осады Мальты и был одним из учеников маршала Тренчарда. Дядя также служил в ВВС. Но реально летать я начал в зрелом возрасте, лет в 30.

— Теперь вы пилот-знаменитость. Да еще и владелец авиационной компании. Какой самый большой самолет вы пилотировали и как идет авиабизнес?

— Самый большой самолет, который я пилотировал, — Boeing 747-400 в недавнем туре Iron Maiden. Но у меня более 6,5 тыс. часов налета на самолетах Boeing 737 и Boeing 757 в качестве командира и инструктора. Это профессиональная категория, и я в принципе могу идти на работу пилотом практически в любую авиакомпанию мира. Но из-за нынешних приоритетов времени на это нет, последний раз я был за штурвалом в 2017-м. Очень занят своими шоу в последние два года.

Что касается моей компании, где я председатель совета директоров, то год назад или чуть больше я нанял юристов, адвокатов, прочих специалистов для анализа и аудита ее деятельности. Были мысли о банкротстве, закрытии. В итоге мы провели ребрендинг и взяли новое название. Поменяли весь менеджмент, пересмотрели приоритеты, сосредоточившись на техническом обслуживании авиалайнеров и тренинге пилотов, как я того и хотел. Теперь дела пошли неплохо. У нас довольно солидные клиенты, так что я доволен.

дик Самолет Boeing 747-400 с группой Iron Maiden на борту в аэропорту Дюссельдорфа, Германия Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Не так давно я присутствовал на торжественной встрече международного экипажа МКС в подмосковном Звездном городке. Не хотели бы еще и в космос полететь?

— Ха, занятная идея! С удовольствием бы! Но для начала я бы хотел заглянуть в ваш Звездный городок, Центр подготовки космонавтов, пообщался бы с космонавтами и специалистами. В этот приезд точно не получится, а вот в июле, когда я приеду к вам с Iron Maiden, давайте попробуем!

— Вы почитатель поэта и художника Уильяма Блэйка, его рисунок помещен на обложке одного из ваших альбомов. Не коллекционируете предметы искусства?

— Я не коллекционер, и это принципиальная позиция. Да, очень люблю Уильяма Блэйка, но уверен, что познакомиться с произведениями этого художника, равно как и шедеврами других мастеров, должен иметь возможность любой желающий. А чтобы картина Блэйка висела у меня в спальне — нет, мне было бы неудобно и стыдно.

— Ваши сыновья — тоже рок-музыканты. Не возникало идеи сделать семейное рок-шоу на телевидении или в интернете, заткнув за пояс самого Оззи?

— Да, забавно! Но если серьезно, раз ребята занимаются музыкой, пусть делают это исключительно сами. Конечно, мы можем поговорить о музыке, шоу-бизнесе, посоветоваться. Но тянуть их наверх за счет своего имени не буду, да и глупо это.

— Вы профессионал рынка, посоветуйте: как не попасть на фейковое или бестолковое шоу от всевозможных учителей-наставников — бизнес-тренеров, тренеров личностного роста и так далее?

— Читайте рецензии. Читайте отзывы людей, которые уже посетили эти мероприятия. Это же так просто сегодня — находить и читать рецензии в интернете.

— Сериалы смотрите? Что нравится из последнего?

— «Новый Папа», в котором снимается Джуд Лоу, — классный сериал. Правда, мне не очень пришелся по душе его сценарий, потому что я большой любитель истории, книг, на которых основано кино. Например, у Питера Джексона с «Властелином Колец» — очень четкая и красивая экранизация, но в то же время и очень авторская.

дик Брюс Дикинсон во время пресс-конференции после прибытия в Сараево, 1994 год Фото: REUTERS

— В 1994 году вы выступили в осажденном Сараево. Мир узнал об этом из документального фильма Scream For Me Sarajevo. Как родилась идея поехать туда и как всё прошло?

— Приглашение пришло от майора Мартина Морриса из миротворческого контингента ООН, который хотел порадовать тинейджеров Сараево, уже два года живших под бомбежками, приободрить их выступлением известного артиста. Мы — моя тогдашняя сольная группа — согласились. Сначала у нас была бравая эйфория. Но очень скоро пришло понимание, что мы едем на настоящую войну. Геноцид, пытки, страдания людей, детей — никогда этого забуду.

Пробирались туда как благотворительная миссия, конвой на таких ярких желтых грузовиках. Обстрелы, бомбежки… Было жестко. Ведь Сараево был осажденным городом. Знаю точно, что снайперы смотрели наш концерт через линзы оптических прицелов. Но мы сделали это!

И знаете, что меня в этой истории больше всего сейчас трогает? В век таких скоростей в обмене информацией, интернета люди — жители Сараево — до сих пор, спустя 25 лет помнят то наше выступление и благодарны нам за него. Это очень круто!

— Когда в 1999 году вы вновь стали фронтменом Iron Maiden, да еще вернули в ее ряды гитариста Эдриана Смита, не вспоминалась ли поговорка про то, что в одну реку дважды не входят?

— С самого начала мы договорились со Стивом Харрисом (основатель Iron Maiden. — «Известия»), что наш реюнион не будет возвращением, что мы должны двигаться как группа и творческая единица вперед, а не топтаться на месте, будто кавер-коллектив. Да, наверное, со стороны это смотрелось довольно эффектно — наше с Эдрианом появление в Iron Maiden. Вообще, тогда мы как бы создали новый Iron Maiden — с тремя лидер-гитаристами в одной рок-группе. Думаю, у нас всё получилось.

Не только я считаю последовавший затем альбом Brave New World одним из самых мощных в истории группы, но и критики, и миллионы поклонников. И знаете еще что? Мы не собираемся объявлять о завершении карьеры и точно не будем делать бесконечно повторяющиеся прощальные туры.

lbr Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Вы победили онкологическое заболевание, и я уверен, что без правильного управления внутренней энергией это было бы сложно или невозможно. Как вы работаете и взаимодействуете со своей энергией?

— То, что я делаю на сцене, я бы назвал рециркуляцией энергии. Моя работа как фронтмена — не только петь, но и где-то поддерживать, где-то генерировать этот обмен потоками энергии между аудиторией и мной. Я должен быть как зеркало, чтобы вернуть энергию людям.

Если говорить именно про энергию, то пару лет назад я управлял старым паровозом. И разговорился с кочегаром, который бросает уголь в топку. Он сказал так: «Ты должен всё время наблюдать за пламенем в топке и поддерживать горение на одном уровне». Отличная аналогия! Это то, что я делаю по жизни.