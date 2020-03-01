Жена электрика: Граймс оплакивает экологию, а Оззи Осборн учит хорошему

В феврале стоящей музыки вышло на удивление много — то ли артисты преждевременно начали выходить из зимней спячки, то ли чтобы не дать скучать сидящим на карантине жертвам коронавируса. Выбирать было не так уж и легко, однако ясно, что пройти мимо новых релизов Оззи Осборна и Граймс было просто невозможно. «Известия» напоминают о самых интересных альбомах февраля — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Grimes

Miss Anthropocene

Эльфоподобная канадка отечественной публике больше известна как спутница жизни и мать будущего ребенка эксцентричного миллиардера Илона Маска, любительница пообщаться с инстаграммным народом на русском языке, которым она довольно прилично владеет (благодаря бабушке-украинке). Однако ж за всеми экстравагантными новостями о выборе пола грядущему потомку (шестому, кстати) производителя огнеметов, электромобилей и ракет до Марса и попытках превратить себя в киборга почти забывается, что Граймс — прежде всего продюсер и певица, причем на редкость оригинальная и неординарная.

Си Бушер (как с 2018 года официально зовут барышню) умело жонглирует стилями вот уже пятый альбом подряд — нынешний апеллирует к дарквейву, готике и даже местами к «металлу» 1990-х. Смутно концептуальная история в 10 песнях (плюс пять бонусных в цифровой версии) посвящена, по словам самой Граймс, «антропоморфной богине изменения климата»; вдохновением же послужила древнеримская мифология.

Слушайте &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/9881481' href='https://music.yandex.ru/album/9881481'&amp;amp;amp;amp;gt;Miss Anthropocene&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/129413' href='https://music.yandex.ru/artist/129413'&amp;amp;amp;amp;gt;Grimes&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Как и положено интеллигентной девушке, Граймс умело играет словами и в текстах, и, собственно, в самом названии альбома (которое с легкостью читается как «Мизантропоцен»). С не меньшим изяществом она преподносит и свою, достаточно, в общем, несложную музыку , хитроумно «заворачивая» привязчивые мелодии в тщательно рассчитанные слои звуковой ткани. Финальная же композиция IDORU и вовсе звучит как прощальный поклон великим Cocteau Twins (напомним, что это последний альбом Граймс для лейбла 4AD, на котором выходили знаковые записи героев «атмосферного» рока 1980-х).

Ozzy Osbourne

Ordinary Man

В 1989 году, отвечая на вопрос давно с тех пор почившего музыкального журнала «куда отправится хип-хоп в 1990-м?», Оззи Осборн мрачно ответил: «Надеюсь, на помойку». Спустя три десятилетия Оззи записывается с популярным рэпером Post Malone, на гитаре у него играет Эндрю Уотт (продюсер Карди Би), а сочинять песни помогает Александра Тампоси, обычно работающая на Бейонси и Камилу Кабельо.

Оззи, конечно, скорее всего, не особо помнит, что он там говорил в те смурные годы — ибо был нетрезв, да и вообще у него болезнь Паркинсона. Но иронично-постмодернистский состав работавших над его новейшим альбомом в очередной раз доказывает условность всевозможных делений на «поп», «рок» и прочие стили в современной эстрадной музыке (за неимением лучшего употребим столь старомодный термин).

При всем том «Обычный человек» получился едва ли не лучшей сольной работой Оззи со времен вышедшего четверть века назад Ozzmosis. Впрочем, унылую балладу Holy For Tonight вполне можно было бы сохранить для какого-нибудь грядущего сборника редкостей (как положа руку на сердце и заглавную песню, дуэт с Элтоном Джоном) — но неровность материала всегда была свойственна Осборну.

Слушайте &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/9953864' href='https://music.yandex.ru/album/9953864'&amp;amp;amp;amp;gt;Ordinary Man&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/3274' href='https://music.yandex.ru/artist/3274'&amp;amp;amp;amp;gt;Ozzy Osbourne&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

С обложки «князь тьмы» взирает в облике Алекса из «Заводного апельсина» (плюс неизбежные демонические крыла); а пара композиций смотрелась бы вполне уместно и в репертуаре Black Sabbath классического периода. В плане текстов Оззи, всегда склонный к некоторому ригоризму, тут превзошел самого себя — половина песен альбома так или иначе развивают тему пагубности пристрастия к алкоголю и прочему дурману. Автор, безусловно, может считаться несомненным авторитетом в этой области: лет десять назад товарищи ученые даже изучали его геном на предмет, как певцу вообще удалось дожить хотя бы до 60. Сейчас Осборн перевалил на восьмой десяток и останавливаться (в творческом плане), похоже, не собирается: буквально на днях объявил, что начнет работу над следующим альбомом уже в марте. Если, конечно, память не подведет.

Альянс

Космические сны

Назвать в 2020 году альбом «Космические сны» могут позволить себе либо провинциальные хохмачи, либо абсолютно уверенные в себе небожители. Игорь Журавлев, Андрей Туманов и Олег Парастаев, несомненно, относятся ко второй категории. Одна из главных групп русской «новой волны», в прошлом году восставшая из пепла в почти «золотом» составе, никогда склонностью к шуткам не славилась — и избранная неоромантическая стезя к тому обязывала.

На самом деле новый релиз вышел куда менее пафосным и вычурным, чем прошлогодний «Хочу летать!». При этом неожиданно нашлось место и некоторой иронии (вроде вокодерного диско «Эй, мен, супермен»), и постмодернизму. Впрочем, рифф из «дюран-дюрановской» Notorious, позаимствованный для песни «Ну, с Богом!», несколько режет ухо — чай, не школьники, а легенды русского рока. Каковым неожиданно и завершается альбом — «Горе не беда», записанная совместно с давними партизанами «Альянса», звездными «Би-2», вполне встроена в традицию стиля. Что в конечном счете не так уж и плохо — «Альянс» заслужил статус более почетный, чем «культовая группа».

Слушайте &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/9811354' href='https://music.yandex.ru/album/9811354'&amp;amp;amp;amp;gt;Космические сны&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/2650418' href='https://music.yandex.ru/artist/2650418'&amp;amp;amp;amp;gt;Альянс&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Isobel Campbell

There Is No Other...

Экс-вокалистка шотландской инди-группы Belle & Sebastian оказалась в центре внимания эстетствующей публики еще в 2000-х, записав три потрясающих альбома с Марком Ланеганом, человеком, по чьему-то меткому определению, способным спеть телефонный справочник как балладу о любви и смерти. В одиночку Изобель, обладательница голоса, тембр которого можно описать пошловатым прилагательным «бархатистый», на такие порывы страсти всё же не способна — но, наверно, и не стоит требовать сверхнакала от хрупкой женщины.

Этот релиз, первый за 10 лет, служит своевременным напоминанием о собственном таланте Кэмпбелл, несколько тушевавшемся на фоне хтонической энергии Ланегана. 13 негромких, задумчивых песен, в диапазоне от фолк-психоделии до софт-рока (крайне изящный кавер Runnin’ Down a Dream Тома Петти), чья красота лучше всего раскрывается в акустических версиях, доступных на deluxe издании.

Слушайте &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/9839885' href='https://music.yandex.ru/album/9839885'&amp;amp;amp;amp;gt;There is No Other...&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/30427' href='https://music.yandex.ru/artist/30427'&amp;amp;amp;amp;gt;Isobel Campbell&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Nina Hagen

Was denn...? The Amiga Recordings

Восточногерманский лейбл Amiga, некогда снабжавший советских меломанов дефицитными (в «Мелодии» на Ленинском выстраивались очереди) пластинками Puhdys, Karat и CITY, после падения Берлинской стены долгое время пребывал в кататонии. В 2008 году почтенный социалистический бренд перешел к транснациональному гиганту Sony Music и с тех пор активно эксплуатирует ностальгию по славным временам «трабантов», Штази и Freundschaft.

Этот релиз — компиляция записей Нины Хаген, сделанных ей до вынужденной эмиграции из ГДР в декабре 1976 год; своего рода подарок к грядущему в марте 65-летию «крестной матери панка». Большая часть песен здесь, конечно, представляет «археологический» интерес, хотя даже в более-менее невинных шлягерах юная Нина умудрялась выдавать такое, от чего гадээровских цензоров, вероятно, пробивал холодный пот («хватай меня, сам знаешь где» в китчевой Wir tanzen Tango или почти фри-джазовые рулады в довольно унылом рок-н-ролле Mama).

Слушайте &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/9996578' href='https://music.yandex.ru/album/9996578'&amp;amp;amp;amp;gt;Was denn?&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/15209' href='https://music.yandex.ru/artist/15209'&amp;amp;amp;amp;gt;Nina Hagen&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Но несколько вещей заслуживают несомненного внимания. Это эпическая Zieh den Shuhe aus, записанная с прог-роковой командой Stern Combo Meißen, прото-панк-фанк Komm komm, предвещающий сделанные уже на Западе Nunsexmonkrock (1982) и Angstlos (1983) и, конечно, главный хит лета 1974 года в ГДР — восхитительный в своем водевильном безумии зонг Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную фотопленку»).

Короче, как говорится, «надо брать». Главное — не спутать эту компиляцию с почти одноименным (Was Denn... Hits ’74-’95) сборником 1996 года.