Взлет шепчущей стриминг-королевы: за что мы любим Билли Айлиш

Билли Айлиш (настоящее имя — Билли Айлиш Пайрэт Бэйрд О'Коннелл) не считает, что песни о депрессии — это ужасно. И уверена, что прислушиваться к этим словам не надо — в ее возрасте каждый может сморозить глупость. Свою философию 18-летняя американская звезда так или иначе объясняет в песнях, за которые была удостоена пяти премий «Грэмми-2020». Вместе с экспертами «Известия» выяснили, в чем причина такого успеха.

62-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми», прошедшая в лос-анджелесском «Стэйплс-центре», завершилась триумфом юной американки. Ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? был признан не только лучшим дебютом, но и лучшим вокальным поп-альбомом. В главной номинации певице удалось обойти Лану Дель Рей, Ариану Гранде, Габриэллу Уилсон, Мелиссу Вивиан Джефферсон, Bon Iver, Vampire Weekend и Lil Nas X.

Любимая Сеть

Композиция Билли Bad Guy названа лучшим хитом. В номинации «Песня года», где награду вручают автору, она разделила успех со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Также Айлиш отметили как лучшего нового исполнителя и наградили за лучшую запись года. Только в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» певица уступила победу — лауреатом стала рэперша Lizzo.

У взлета Билли есть конкретная дата — октябрь 2015 года, когда будущая звезда с братом загрузили в Сеть лирическую композицию Ocean Eyes. Вскоре она прозвучала в драме «Весь этот мир» (2016) и сериале «Беглецы» — и карьера певицы стала раскручиваться с космической скоростью. Композиции Fingers Crossed, Six Feet Under, Bellyache, Watch, Copycat стремительно завоевали Сеть, а одну из песен дебютного мини-альбома Don't Smile at Me скачали более миллиона человек. В феврале 2018 года Айлиш отправилась в свой первый гастрольный тур Where's My Mind, в августе 2019-го добралась до России, где дала стадионный аншлаговый концерт и побывала в студии Ивана Урганта. Ведущий рассмешил девушку, рассказав, что российские фанаты называют себя «беляшами», и подарил ей книгу про беляши, чебуреки и пирожки.

Айлиш_2 Концерт Билли Айлиш в Лос-Анджелесе в 2017 году Фото: commons.wikimedia.org/Justin Higuchi

Дмитрий Коннов, генеральный директор Universal Music Russia (лейбл выпустил в России альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), считает, что корни успеха Билли следует искать в интернете.

— Билли Айлиш — реальная стриминг-королева (стриминг — это когда с помощью смартфона берется музыка в аренду или в обмен на рекламу. — «Известия»). С сегодняшней ночи она точно больше не принцесса. Все-таки четыре главных «Грэмми» — это очень круто, — рассказал Дмитрий Коннов «Известиям». — Она пример музыканта, который использовал все достоинства стриминга, и в России в том числе. Ведь еще до выхода первого альбома она уже была очень популярна со своими сетевыми треками.

Альбом — победитель «Грэмми» певица выпустила 29 марта прошлого года. В чартах он стартовал с первой же строчки, а за первую неделю продаж был куплен 313 тыс. раз, не считая 15 тыс. проданных виниловых пластинок. За полгода в США приобрели 2 млн копий. В России, по данным сервиса Apple Music, он стал самым прослушиваемым альбомом прошлого года. И это при том, что отечественные стриминг-сервисы, составляющие более 70% интереса аудитории, — композиции на русском языке.

Айлиш_3 Выступление Билли Айлиш в Манчестере в 2018 году Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover

Сеть не только вознесла Билли (за ее жизнью в Instagram следит 45 млн пользователей), но и обнажила проблемы. В ноябре 2018 года ей пришлось рассказать о своей болезни — девушка страдает синдромом Туретта. На это признание певицу побудили появившиеся в Сети видео, на которых заметны моторные тики типа моргания, поднимания бровей, выпучивания глаз. Эта особенность, пожалуй, единственное, что отличает Билли Айлиш. В остальном — всё как у многих ее сверстников. Любит мешковатую одежду. Подвержена травмам и обидам. Плохо спит. Не воспринимает чужие указы и делает с точностью до наоборот. О себе говорит коротко: «Меня зовут Билли Айлиш, и я из Лос-Анджелеса».

Без суеты

Можно сказать, что Билли Айлиш оказалась в правильном месте в правильное время. Люди, видимо, устали от скандалов, суеты и фриков. Им захотелось нормальности, задушевности и застенчивости, а Билли Айлиш, несмотря на броский макияж и зеленые волосы, — нормальная. Иными словами, соответствует заданным стандартам.

— Она не сделала ничего столь яркого, чтобы затмить остальных победителей «Грэмми», — рассказал «Известиям» музыкальный эксперт Алексей Мажаев. — Сомнительные вокальные данные (хотя в ноты всё же попадает), не самые броские и блестящие костюмы, нет скандалов и разбрасывания свалившимися на нее миллионами. Пишет песни и записывает их вместе со старшим братом, по-детски радуется дебютам в качестве клипмейкера собственных видео, не забывает признаваться в привязанности к своей семье.

Айлиш_1 Билли Айлиш на Pukkelpop Festival в Бельгии в 2019 году Фото: commons.wikimedia.org

Билли — кумир 18-летних и голос этого поколения. Не слишком богатый и интересный, но свой, родной. А «Грэмми», считает продюсер Иосиф Пригожин, дают не за голос, а за результаты, а они у нее выдающиеся — треки Билли беспрестанно крутят на радио и по телевидению. Также у молодой певицы достаточно разнообразный репертуар, позволяющий ей быть узнаваемой. И то, что она исполнительница, что называется, для целевой аудитории, в данном случае тоже работает на нее.

— Ее творчество — для наших младших детей, например, или для чьих-то внуков. Музыка для подростков, которые ждут новых героев, — поделился с «Известиями» Иосиф Пригожин. — Надо признать, что людям моего возраста ее слушать смешно. Но хорошо, что академики оказались столь восприимчивы к поколению 18-летних. Может, потому, что у них самих дети такого возраста.

Если бы существовал «Грэмми» за продюсерский триумф, его следовало бы отдать команде Билли Айлиш. Ей и брату достаточно было выложить в интернет несколько треков, которые, что называется, зашли. Затем она попала к профессионалам, и они выполнили свою работу на 100%.

Айлиш_4 Билли Айлиш перед церемонией вручения премии «Грэмми». 26 января 2020 года Фото: REUTERS/Mike Blake

— Задача команды не испортить то, что рождается у таланта, — подчеркнул Дмитрий Коннов. — Люди приходят на концерт популярной музыки — не важно, рокеры это, рэперы или попсовики, — не за вокалом, а за энергетическим обменом. Наконец-то у 18-летних появился лидер, который общается с ними на их языке — достаточно просто и органично. Кому-то это может показаться банальным и попсовым, но вспомните вашу молодость…

Победить в номинациях так называемой большой четверки (наджанровые номинации — лучший альбом, лучший хит, лучший исполнитель, открытие года) до Билли Айлиш удавалось только одному артисту — Кристоферу Кроссу в 1981 году. Ему, правда, уже исполнилось 30, но, как и Билли, он был в начале карьеры. Сегодня о Кроссе мало что известно, его почти не помнят. В истории остался только его триумф на «Грэмми».