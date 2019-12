Слышавшая сердца: как Мари Фредрикссон разрисовывала песни

«Спасибо за то, что разрисовала мои черно-белые песни в самые красивые цвета…». Пер Гессле отправил последнее «прости» Мари Фредрикссон, своей многолетней партнерше по легендарной группе Roxette. Шведская певица (а также композитор, пианистка, актриса и автор текстов) скончалась на 62-м году жизни. Вместе с российскими почитателями творчества Мари Фредрикссон «Известия» вспомнили этапы ее творческого пути.

30 лет славы

Рождению великих групп и исполнителей обычно предшествует цепь случайностей — во всяком случае биографы, рассказывая о восхождении звезд, любят нагнетать интриги. В случае с Мари Фредрикссон даже самый изобретательный летописец не найдет ничего необычного. С раннего детства она проявила артистические наклонности — любила петь, танцевать и выступать перед гостями. Став постарше, фанатела от Джони Митчелла, The Beatles и Deep Purple. В 17-летнем возрасте поступила в музыкальный колледж и вместе с однокашником Стефаном создала группу Strul.

Затем были первые синглы, другие партнеры, прославившая ее сольная композиция Ännu doftar kärlek и судьбоносное явление продюсера Лассе Линдбома, предложившего ей и другому своему подопечному Перу Гессле объединиться в группу. Дуэт с интригующим названием «Волнующие сыры» просуществовал недолго. Партнерам стало мало любви шведской публики. Чтобы прорваться на европейский Олимп, требовалось запеть по-английски. Тогда и появилась группа Roxette. Шел 1986 год, и впереди было почти 30 лет славы.

Европейской группе удалось покорить Америку, и это обеспечило не только творческий, но и финансовый успех: альбомы дуэта стали продаваться миллионными тиражами. Можно сказать, что Roxette принадлежит к самым успешным шведским группам всех времен: за ее историю было выпущено более 75 млн дисков. На популярность коллектива повлияло и то, что ему удалось стать частью кинобизнеса. Пер Гессле написал песню It must have been love и отправил ее продюсерам фильма «Красотка». Теперь этот хит группы Roxette прочно ассоциируется с героями Джулии Робертс и Ричарда Гира. А глядя на Мари и Пера, трудно было поверить, что они не муж и жена, что у каждого семьи. В своих композициях они были единым организмом.

— Когда я слушал пластинки Roxette, всегда восхищался, как здорово, тщательно и точно они сделаны, — поделился с «Известиями» композитор и певец Игорь Корнелюк. — Музыканты использовали все возможности студии. Фонограмма их звучала всегда по-европейски глубоко и правильно. Кто-то скажет — модно. Да, действительно, Roxette были модной группой, но не это цепляло слушателя — они всегда были эмоционально наполнены. Сейчас последний тренд — эмоция не важна. Исполнители сдержанны, стараются работать как бы отстраненно, имеется некий пофигизм. У Roxette всё наоборот. Даже в строчках сингла How do you do, do you do? The things that you do? чувствовались стержень, пружина. Казалось бы, простая музыкальная фраза, а какая запоминающаяся мелодия.

По мнению композитора, у Roxette была фирменная фактура — всегда плотные барабаны, могучие гитары. Когда на овердрайве гитарист берет мощные аккорды, бывает тяжело свести стереофонограмму так, чтобы передать и мощь других инструментов. Им это удавалось. Они звучали тяжелее, чем ABBA, Secret Service. Но были ярче, насыщеннее…

Борьба за жизнь

Успех, слава, счастливый семейный союз, двое детей — казалось, небеса благоволят к Мари, но благоденствие внезапно оборвалось. В 2002 году певице поставили онкологический диагноз. Началась борьба за жизнь. В 2006-м болезнь отступила — альбом «Лучший друг» стал тому подтверждением. А о своей борьбе с раком и возвращении к творчеству певица рассказала в автобиографии, названной «Любовь к жизни».

Последний альбом Roxette появился в 2012 году, а всего их вышло девять, и каждый был по-своему уникален. В 2016-м врачи рекомендовали Мари отказаться от концертной деятельности, но она всё же выпустила сингл в честь своего 59-летия. Жажда петь и жить не оставляла ее до последнего дня.

— Очень грустно, когда из жизни уходят такие талантливые, красивые и молодые исполнительницы, — поделился с «Известиями» продюсер Иосиф Пригожин. — Сколько еще она могла радовать нас своим голосом и песнями! Ее музыку обожали и в Советском Союзе, и в России. Тот редкий случай, когда музыка по душе людям во все времена.

Осиротевший Пер Гассле оставил на сайте группы трогательное послание: «Время идёт так быстро. Не так давно мы проводили дни и ночи в моей крошечной квартире в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. И эту мечту мы в итоге разделили! Спасибо, Мари, спасибо за всё. Ты была выдающимся музыкантом, мастером голоса, потрясающим исполнителем. Спасибо за то, что разрисовала мои черно-белые песни в самые красивые цвета. Ты была самым замечательным другом более 40 лет. Я горжусь и счастлив, что смог поделиться с тобой временем, талантом, теплотой, щедростью и чувством юмора. Вся моя любовь распространяется на тебя и твою семью. Теперь уже никогда не будет по-прежнему…»

Согласно воле семьи, в последний путь Мари Фредрикссон проводят только самые близкие: муж Микаэль Боиош и дети — Юсефин и Оскар. Похороны пройдут в тишине. Музыки ей хватило при жизни.