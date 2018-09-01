Лидер Roxette посвятил европейский тур экс–солистке Мари Фредрикссон

Лидер всемирно известной шведской группы Roxette Пер Гессле решил посвятить сольный тур по Европе бывшей солистке Мари Фредрикссон, которая ушла из коллектива в 2016 году.

Музыканты вместе работали на сцене более 30 лет. В 2016 году здоровье артистки серьезно ухудшилось из-за онкологического заболевания и она покинула сцену.

«Мари удивительный человек, она отличный друг. В 2009-м она решила вернуться и пробыла в группе еще пять лет. Я очень благодарен ей за эти сотни проведенных вместе шоу. В 2016-м она окончательно решила уйти, потому что ей было тяжело. К сожалению, так получилось», — рассказал он.

Тур по Европе — знак поддержки Мари, добавил артист. По его словам, в нем нет особенных песен, посвященных его коллеге, потому что тур в целом посвящен ей.

«Для нее и для меня важно, чтобы Roxette продолжала существовать», — рассказал Пятому каналу Гессле.

«Я надеюсь, что мы продолжим этот проект, продолжим сотрудничество с новым составом. Возможно, в следующем году мы еще поедем в тур, возможно даже в Южную Америку, было бы здорово попасть в Австралию. У нас фанаты по всему миру», — поделился он планами.

Мари Фредрикссон объединилась с Пером в дуэте под названием Roxette в 1986 году, группа записала множество хитов.

В 2011 году медики диагностировали у солистки коллектива рак мозга. Из-за болезни певица не смогла принять участие в записи альбома The Pop Hits, а спустя пять лет покинула группу.

Сольный тур Roxette стартует 11 октября в немецком Гамбурге и завершится 16 ноября в шведском Гетеборге. В России коллектив даст два концерта. 30 октября группа выступит в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, а 1 ноября — в московском Crocus City Hall.