Прямой эфир

Лидер Roxette посвятил европейский тур экс–солистке Мари Фредрикссон

0
Фото: Global Look Press/LINDGREN BJÃ–RN/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер всемирно известной шведской группы Roxette Пер Гессле решил посвятить сольный тур по Европе бывшей солистке Мари Фредрикссон, которая ушла из коллектива в 2016 году.

Львиный зов: Роберт Плант не теряет формы
Вокалист Led Zeppelin ушел в леса

Музыканты вместе работали на сцене более 30 лет. В 2016 году здоровье артистки серьезно ухудшилось из-за онкологического заболевания и она покинула сцену.

«Мари удивительный человек, она отличный друг. В 2009-м она решила вернуться и пробыла в группе еще пять лет. Я очень благодарен ей за эти сотни проведенных вместе шоу. В 2016-м она окончательно решила уйти, потому что ей было тяжело. К сожалению, так получилось», — рассказал он.

Тур по Европе — знак поддержки Мари, добавил артист. По его словам, в нем нет особенных песен, посвященных его коллеге, потому что тур в целом посвящен ей.

«Для нее и для меня важно, чтобы Roxette продолжала существовать», — рассказал Пятому каналу Гессле.

«Я надеюсь, что мы продолжим этот проект, продолжим сотрудничество с новым составом. Возможно, в следующем году мы еще поедем в тур, возможно даже в Южную Америку, было бы здорово попасть в Австралию. У нас фанаты по всему миру», — поделился он планами.

Мари Фредрикссон объединилась с Пером в дуэте под названием Roxette в 1986 году, группа записала множество хитов.

В 2011 году медики диагностировали у солистки коллектива рак мозга. Из-за болезни певица не смогла принять участие в записи альбома The Pop Hits, а спустя пять лет покинула группу.

Сольный тур Roxette стартует 11 октября в немецком Гамбурге и завершится 16 ноября в шведском Гетеборге. В России коллектив даст два концерта. 30 октября группа выступит в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, а 1 ноября — в московском Crocus City Hall.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Царица ночи: Ники Минаж показала чудеса с разоблачением
На какие музыкальные альбомы августа стоит обратить внимание
Это жесть: как Metallica заработала миллионы на музыке для пыток
Песни команды Джеймса Хетфилда звучат на стадионах и в тюрьме для террористов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017