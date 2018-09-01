Царица ночи: Ники Минаж показала чудеса с разоблачением

Говорим «современная музыка» — подразумеваем хип-хоп и р-н-б. Так уж сложилось, что последнее десятилетие вершины хит-парадов практически во всех странах мира занимают песни в стилях, традиционно ассоциирующихся с культурой афроамериканцев. Сегодня, впрочем, рэп читают чуть ли не на всех известных человечеству языках — по большому счету, искусство речитатива под пробирающий до печенок бит заняло в XXI столетии то же место, какое в 1950–1960-х захватил рок-н-ролл. Когда-то маргинальная музыка меньшинства (а с иной точки зрения и вовсе не музыка — напомним, то же самое говорили когда-то и о Чаке Берри) превратилась в мейнстрим поп-культуры. Впрочем, и любителей старого доброго рока не оставляют без новинок. Портал iz.ru решил напомнить о самых интересных альбомах августа — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Nicky Minaj

Queen

Пышнотелая 35-летняя американка родом с Тринидада, похоже, окончательно доказала свое право именоваться главной женщиной-рэпером (нынешний политес, вероятно, предписывает употреблять что-нибудь вроде «рэперка», но мы, пожалуй, воздержимся) современной сцены — а то и главного рэпера вообще, без гендерных уточнений. Амбициозное название («Королева» или, учитывая аллюзии на Клеопатру, «Царица») и не менее амбициозная подача материала на этом, четвертом по счету, альбоме Минаж — не просто обычная для хип-хоп-культуры бравада. Это действительно зрелая и достойная внимания (даже тех, кто обычно не особо интересуется подобной музыкой) работа большой — во всех отношениях — артистки. И пусть вас не смущает ориентированная на пубертатных подростков обложка — бизнес есть бизнес, sex sells, что бы там ни рассказывали учителя праведности о политкорректности. Впрочем, теме секса и денег отведено в текстах почетное место — с другой стороны, такова уж специфика жанра.

Alpha Blondy

Human Race

Уроженец Кот-д’Ивуара Сейду Коне, более известный как Альфа Блонди, вот уже четвертый десяток лет сеет разумное, доброе и вечное под ритмы реггей — в самом, наверное, позитивном стиле поп-музыки этот улыбчивый бородач с седыми дредами показывает уж вовсе выдающееся стремление ко всему хорошему и отвращение ко всему плохому. На новом альбоме Альфа Блонди, как и прежде, проповедует мир, экуменизм (сам он сын мусульманина и христианки, а вообще считает возможным симбиоз всех авраамических религий) и всеобщую любовь. Собственно, синглом с альбома вышла реггей-версия «лед-зеппелиновской» Whole Lotta Love, превращенной стараниями 65-летнего мастера в бодрый танцевальный номер. Блонди вообще обожает переделывать в реггей чужие песни — здесь в наличии еще и версия Je Suis Venu Te Dire Que Je M’en Vais Сержа Генсбура. С вокалом помогают звезды африканской музыки сенегалец Юссу Н’Дур (кстати, тамошний министр культуры) и бенинская певица Анжелика Киджо. Идеальная пластинка для встречи осени — дополнительные 58 минут лета гарантированы при любой погоде.

James

Living in Extraordinary Times

Пик славы манчестерской группы с очевидно придуманным до эпохи «гугления» названием пришелся на начало 1990-х; впрочем, реорганизовавшись уже в этом столетии и увеличившись в размерах аж до октета, они неожиданно вновь взлетели к вершинам британского хит-парада. Что, наверно, объяснимо: их фирменная разновидность инди-рока, со «стадионными» припевами, танцевальным ритмом и решительными гитарными риффами (иногда прямо-таки на зависть U2) очевидным образом не устаревает и находит слушателей в любом поколении. К тому же вокалист Тим Бут и в 56 может дать фору и по энергетике, и по чисто певческому профессионализму многим молодым — недаром с ним когда-то записал альбом сам маэстро саундтреков Анджело Бадаламенти. Новая, 15-я по счету, работа James тяготеет в сторону более электронного звучания, а ударная секция (в нынешнем составе барабанщиков целых два) задает почти индустриально-маршевый темп.

Anna Calvi

Hunter

После выхода в 2011 году первого альбома Анны великий Брайан Ино назвал ее «лучшим, что случилось в музыке со времен Патти Смит» — такая похвала из уст продюсера самых знаменитых альбомов U2 и Coldplay и соавтора Дэвида Боуи дорогого стоит. С тех пор виртуозная гитаристка, скрипачка с консерваторским образованием и обладательница эмоционального, почти оперного голоса не очень баловала поклонников новинками — это лишь третья ее полноразмерная работа. На новом диске с Кальви сотрудничала команда профессионалов-асов: звукорежиссер и продюсер Ник Лоней (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire), гитарист Эдриан Атли (Portishead) и басист Ника Кейва Мартин Кейси. Результат: 10 невероятно красивых, хрупких, на грани взрыва песен, посвященных балансу мужского и женского начала в мире вообще и в каждом человеке в частности.

Autechre

NTS Sessions 1–4

Напоследок, как обычно, немного странной музыки. Точнее говоря, много: чтобы полностью прослушать новейший релиз одной из самых знаменитых групп электронного авангарда, вам понадобится выделить восемь часов свободного времени. Дуэт из Манчестера занимается экстравагантными экспериментами со звуком с конца 1980-х, а первые опыты по цифровым трансляциям в интернете проводил еще на заре развития всемирной сети; этот релиз — запись четырех двухчасовых импровизаций, переданных в «эфире» интернет-радиостанции NTS 5, 12, 19 и 26 апреля 2018 года. Сгенерированные компьютерами Шона Бута и Роба Брауна аритмичные щелчки и атональные секвенции дополнены обрывками каких-то потусторонних голосов; временами кажется, что это musique concrete, собранная из неслышных звуков жизни микросхем внутри лаптопа. Слушание слегка тревожное, но при надлежащем состоянии духа подходящее и для медитации.