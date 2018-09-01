Лидер Roxette раскрыл детали грядущих концертов в России

Шведская группа Roxette в рамках своего сольного тура посетит Россию. Лидер коллектива Пер Гессле в интервью Пятому каналу рассказал, чего стоит ждать поклонникам их творчества от концерта.

Музыкант отметил, что не хотел поддерживать существование Roxette после того, как в 2016 году коллектив покинула бессменная солистка Мари Фредрикссон. Однако после записи нового альбома он понял, в каком виде должна существовать группа.

«У нас есть скрипка, резонатор, аккордеон и, конечно же, гитары. Это дает возможность для различных аранжировок наших песен. Именно тогда я осознал, что нужно создать тур Roxette, с новыми аранжировками старых хитов, чтобы сохранить эти песни, подарив им новую жизнь», — сказал Гессле.

Музыкант добавил, что работал над составлением списка песен, с которыми группа отправится в тур, на протяжении нескольких месяцев. Затем коллектив около месяца репетировал «очень усердно, по хардкору».

Сольный тур Roxette стартует 11 октября в немецком Гамбурге и завершится 16 ноября в шведском Гетеборге. В России коллектив даст два концерта: 30 октября в Санкт-Петербурге и 1 ноября в Москве.