Коллекторы простят часть долгов удаленно

В условиях пандемии коронавируса коллекторам рекомендовано перейти на бесконтактное взаимодействие с гражданами. Должникам предоставят кредитные каникулы, снизят размер ежемесячных платежей и простят часть долга.

Об этом говорится в письме Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), разосланном ее участникам (есть в распоряжении «Известий»).

Снижение размера ежемесячного платежа до комфортного уровня будет происходить после обсуждения с должником и анализа обстоятельств, в которых он оказался, объяснил генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков.

Размер отпущенного долга будет определяться после изучения финансового состояния клиента и его семейного бюджета. В первую очередь коллекторы заботятся о том, чтобы должники продолжали платить в условиях предпринятых властями мер против коронавируса, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

В Федеральную службу судебных приставов письмо не поступало, говорится в ответе пресс-службы ведомства.

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