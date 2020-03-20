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Коллекторы рассказали о взыскании долгов в условиях пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Массовых отказов платить по кредитам из-за пандемии коронавируса среди россиян не наблюдается, рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА») Эльман Мехтиев 20 марта.

По его словам, все компании и коллекторские агенства предприняли беспрецедентные меры безопасности: от максимальной безопасности сотрудников в офисе до распоряжения работать из дома.

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Проблема находится под контролем и правительство делает всё, чтобы не допустить распространения вируса, отметил Мехтиев.

«Что касается выездного взыскания, которое предполагает непосредственное общение с должником, часть компаний перешли на дистанционный контакт с должником при выезде, письма с уведомлением о долге кладутся в почтовый ящик, а не отдаются лично в руки. Это особенно актуально для регионов, где зафиксированы случаи заболевания», — сказал Мехтиев.

По его словам, часть сотрудников дистанционного взыскания перевели в колл-центр для общения с теми, к кому был запланирован выезд.

«Касаясь вопроса погашения, необходимо понимать, что коллекторские агентства в подавляющем своем большинстве работают по агентской схеме, то есть являются подрядчиком банка и самостоятельно принимать решения по прекращению взыскания, по предоставлению каких-либо каникул без согласования с кредитором не имеют права. А банки, в свою очередь, руководствуются рекомендациям Центрального банка», — отметил представитель коллекторского сообщества.

Он добавил, что сейчас ситуация не дошла до критической отметки, чтобы кредитные организации начали предпринимать меры по урегулированию долгов по причине пандемии.

«Безусловно, если ситуация изменится в худшую сторону, то мы увидим конкретные решения, чтобы не допустить массовых дефолтов в условиях чрезвычайного положения», — заключил президент СРО «НАПКА».

Ранее 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. По словам чиновника, на данном этапе «было бы неплохо» перевести на удаленку 15–30% офисных сотрудников. Он призвал работодателей «не подменять» удаленную работу «вынужденными отпусками за свой счет» и попросил поделиться опытом организации такой работы.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство привозные.

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