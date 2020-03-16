Прямой эфир

Коллекторы назвали регионы России с наибольшей просрочкой по займам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тюменская область в 2019 году заняла первое место среди российских регионов по максимальной сумме просроченного кредита на одного должника. Средний размер неплатежа по займу составил здесь 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА»), с которым ознакомились «Известия».

Билборд позора: адреса должников по ЖКХ разместили на медиаэкране у трассы
Управляющая компания готовит новые списки, а должники подумывают обратиться в суд

Исследование касалось только потребительских займов и не включало ипотеку.

На втором и третьем местах рейтинга расположились Москва и Санкт-Петербург с просрочками в 189 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно. Также в 2019-м в десятку худших вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области.

Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Республике Тыва, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах. По данным ЦБ, портфель плохих ссуд в этих субъектах составляет 4,2 млрд из 729,9 млрд рублей по всей России.

По словам эксперта РАНХиГС Натальи Зубаревич, Тюменская область стала одним из наиболее закредитованных регионов, потому что жители хотят сохранить привычный образ жизни, а доходы упали.

Она добавила, что похожая ситуация сложилась в субъектах Поволжья и Приуралья, где у граждан может быть по четыре-пять кредитов.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Где наша не отдавала: названы регионы с наибольшей просрочкой по займам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коллекторы назвали причины просрочки платежей по кредитам у россиян
В «Опоре России» оценили идею повысить анонимность коллекторов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020