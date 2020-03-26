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Правительство поручило органам власти перевести работников на удаленку

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Правительство обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы с 27 марта. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России, который опубликован на сайте кабмина в четверг, 26 марта.

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Министерства должны представить в аппарат правительства информацию о числе переведенных на «удаленку» работников центрального аппарата и отдельно территориальных органов федерального органа исполнительной власти, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и сотрудников, которым больше 60 лет.

При поэтапном переводе нужно предоставить кабмину информацию по каждому этапу и срокам их реализации, организации работы сотрудников федеральной исполнительной власти, которых перевели работать дистанционно.

Региональным органам власти рекомендуется приостановить проведение культурных, развлекательных, спортивных и других мероприятий и выставок, а также запретить курение кальянов в заведениях общепита.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу разработать меры по господдержке общепита и сферы услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.

Роспотребнадзору поручено до 27 марта представить «график поставок в субъекты России расходных материалов для тест-систем на коронавирус.

На фоне пандемии коронавируса в России действует ряд ограничительных мер. В нескольких регионах, включая Московский, отменены учебные занятия, либо введено свободное посещение, запрещены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку».

В своем обращении к россиянам 25 марта президент России Владимир Путин предложил мероприятия по поддержке жителей страны и крупных сфер бизнеса. В том числе он объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.

Согласно опросу платформы «Mail.ru для бизнеса», каждый пятый сотрудник среднего и малого бизнеса сейчас работает дистанционно из-за коронавируса. 79% из них отправили на карантин со второй половины марта, этой же доле персонала работодатель полностью оплатит удаленную работу.

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