Названа доля перешедших на удаленку сотрудников среднего и малого бизнеса

Каждый пятый сотрудник среднего и малого бизнеса сейчас работает из дома из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные опроса, проведенные платформой «Mail.ru для бизнеса» (есть в распоряжении «Известий»).

Две трети из них (79%) отправили на карантин со второй половины марта. По мнению 30% респондентов, длительность домашнего режима работы продлится две-три недели. В течение месяца на удаленке будут работать 16%, а 50% — до тех пор, пока не закончится распространение коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в 79% случаев работодатель полностью оплатит удаленную работу.

Большинство опрошенных — 60% — рады новому формату работы. При этом 78% респондентов отметили, что такой режим работы гораздо эффективнее для решения рабочих задач.

Также участников опроса попросили назвать плюсы и минусы удаленной работы. Так, для 78% положительным моментом является тот факт, что не нужно тратить время на дорогу. Также позитивно респонденты оценили возможность самостоятельно планировать день (57%), отсутствие коллег, которые отвлекают (57%), а также более поздний утренний подъем (54%).

Из минусов лидирующие позиции занимают нехватка личного общения и обсуждения задач с коллегами (48%), а также трудности с концентрацией (44%).

Опрос проводился среди сотрудников компаний среднего и малого бизнеса с 17 по 20 марта 2020 года.

25 марта стало известно, что порядка 80% россиян по рекомендации своих работодателей перешли на домашний режим работы из-за коронавируса.