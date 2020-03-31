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Мишустин заверил в отсутствии налогов на проценты с зарплатных счетов

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что зарплатные счета граждан в банках не будут облагаться налогом на проценты. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает ТАСС.

«Ставки по банковским счетам, ставки по которым не превышают 1%, в частности, по зарплатным счетам граждан, которые вообще исключаются из расчета налогов», — сказал Мишустин.

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Ранее в этот же день Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.

25 марта в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Позже в Кремле объяснили, что данная инициатива коснется менее 10% вкладчиков.

В Минфине России подчеркнули, что практика налогообложения на проценты по банковским вкладам существует в большинстве стран мира. Отмечается, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.

В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что на текущий момент среди всех вкладов число счетов с остатками свыше 1 млн рублей составляет всего 5,9 млн, то есть 1%. При этом объем средств на них составляет 17,95 трлн рублей.

Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году, и вступит в силу с 2021 года.

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