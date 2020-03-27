Аксаков назвал бессмысленными решения досрочно забирать вклады из банков

Забрать вклад из банка из-за налога на проценты — это то же самое, что не работать из-за взимания подоходного налога с зарплаты. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В интервью «Известиям» он назвал бессмысленным забирать вклады из-за введения налога, ведь тогда вкладчик не получит никаких процентов.

«Если деньги в банке, набегают проценты. Если деньги на руках, проценты не накапливаются и вклад обесценивается. Облагается только процент — прибыль, которую вы получаете, а заберете вклад — вообще никакого дохода не будет», — отметил он.

Механизм налогообложения процентов по вкладам будет изложен в законопроекте о поправках в Налоговый кодекс, над документом уже работают в правительстве и комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Проект закона должен вступить в силу с 1 января 2021 года, «поскольку это новый налог, который увеличивает нагрузку на инвесторов», объяснил Аксаков.

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам выступил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него. Речь идет только о вкладах свыше 1 млн рублей.

Позднее в Кремле объяснили, что счета одного гражданина в разных банках суммироваться не будут, поэтому инициатива коснется менее 10% вкладчиков.