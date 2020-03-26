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Путин заявил о выделении около 2,4% ВВП на экономику из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России и Центральный банк выделяют около 2,4% внутреннего валового продукта (ВВП) на борьбу с негативными проявлениями в экономики из-за коронавируса. Об этом заявил в четверг, 26 марта, президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, правительство выделяет 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии. «Примерно в таком же объеме поддержку оказывает и Центральный банк», — сказал Путин в ходе выступления на саммите G20, отмечает ТАСС.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. В настоящее время оно диагностировано у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов погибли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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