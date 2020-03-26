Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

Новым налогом по вкладам в банках будет облагаться не сама сумма депозита, а только получаемые с него проценты. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг, 26 марта.

«Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом. Важно отметить, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты», — сказал он.

При этом он отметил, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада вызванные курсовыми колебаниями.

«Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», — сказал он.

Мера также не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году. Она начнет действовать с 2021 года.

«Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году. Аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги», — заявил Силуанов.

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Президент отметил, что из-за вспышки коронавируса под угрозой оказалась вся мировая экономика, поэтому власти будут принимать меры для стабилизации экономической ситуации в России. В частности, Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в затруднительном положении, а также призвал предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам, кроме НДС и страховых взносов.

Кроме того, он рекомендовал предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, оказавшихся в сложной ситуации. Правительству поручено скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. По его словам, Москва готова в одностороннем порядке выйти из договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.