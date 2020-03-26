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Кремль объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по вкладам размером более 1 млн рублей, однако счета одного гражданина в разных банках суммироваться не будут. Инициативу президента России Владимира Путина разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Если у вас на счету лежит миллион рублей, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс. рублей в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100 тыс. рублей не облагались налогом, теперь имеется в виду, что со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тыс. рублей», — разъяснил он 26 марта.

При этом Песков отметил, что, озвучивая данную инициативу, глава государства не называл ее временной и не обозначал период, на который такая мера вводится. В частности, налоги на выводимые за границу средства сохранятся и после урегулирования ситуации с коронавирусом в стране.

По оценке Пескова, налог на проценты с вкладов коснется менее 10% вкладчиков.

«Подавляющее большинство граждан, которые имеют счета в банках, имеют эти счета меньше 1 млн рублей. Граждане, которые имеют 1 млн рублей и выше, <…> исчисляются в нескольких процентах. И вот эти граждане не платили налоги. Это несправедливо. Учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены, президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть налогообложению эти дивиденды», — цитирует пресс-секретаря президента «Газета.ру».

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Президент отметил, что из-за вспышки коронавируса под угрозой оказалась вся мировая экономика, поэтому власти будут принимать меры для стабилизации экономической ситуации в России. В частности, Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в затруднительном положении, а также призвал предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам, кроме НДС и страховых взносов.

Кроме того, он рекомендовал предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, оказавшихся в сложной ситуации. Правительству поручено скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. По его словам, Москва готова в одностороннем порядке выйти из договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.

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