В Госдуме назвали сроки внесения проекта о налоге на доход с вкладов

Законопроект предполагающий введение налога в 13% на доходы по вкладам граждан, превышающим 1 млн рублей, будет внесен в Госдуму в конце этой или в начале следующей недели. Такое заявление сделал в четверг, 26 марта, председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Работа уже идет, документы готовятся. Проект... либо в конце недели, либо на следующей неделе. Там могут быть поправки ко второму чтению», — цитирует его «РИА Новости».

Аксаков отметил, что вкладами более 1 млн рублей владеет 10% граждан.

25 марта в ходе телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Президент также объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и перенес общероссийское голосование по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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