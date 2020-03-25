Юрист прокомментировал предложение обложить налогом проценты по вкладам

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов прокомментировал «Известиям» предложение президента России Владимира Путина обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. С соответствующей инициативой глава государства выступил 25 марта в ходе телеобращения к гражданам.

«Будет установлен НДФЛ по ставке в 13% на процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги. Пример, у физического лица есть депозит в 2 млн рублей под 5% годовых. С первого миллиона гражданин получит доход в 50 тыс. рублей процентов, он, как и раньше будет освобожден от НДФЛ. С процентов со второго миллиона (также 50 тыс. рублей) банк удержит НДФЛ в размере 6500 рублей», — сказал Кириллов.

По его словам, меры пока продекларированы в тексте обращения и точные формулировки будут отражены в соответствующих законах, которые могут установить дополнительные условия и ограничения господдержки.

В свою очередь, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, партнер Taxology Михаил Успенский оценил для «Известий» еще одну инициативу президента.

Российский лидер поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян.

«Президент в своем обращении недвусмысленно указал, что за многими офшорными структурами стоят вполне конкретные российские граждане. То есть эти структуры используют нагромождение иностранных компаний лишь для того, чтобы экономить налоги с выплачиваемых дивидендов», — сказал Успенский.

Он добавил, что в период пандемии и необходимости поддержки населения, малого и среднего бизнеса принято решение изыскать дополнительный денежный ресурс за счет отмены льготных ставок налога для дивидендов. Для этого придется провести переговоры с зарубежными странами и внести изменения в международные договоры.

«Однако президент явно дал понять, что если зарубежные коллеги не поддержат его в этом начинании, соответствующие договоры и соглашения просто будут разорваны», — заключил юрист.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 25 марта заболевание распространилось в 172 странах мира. По данным Университета Джона Хопкинса, всего заразилось более 438,7 тыс. человек, более 19,6 тыс. скончались, выздоровели свыше 111,8 тыс. человек.