Прямой эфир

Юрист прокомментировал предложение обложить налогом проценты по вкладам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов прокомментировал «Известиям» предложение президента России Владимира Путина обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. С соответствующей инициативой глава государства выступил 25 марта в ходе телеобращения к гражданам.

«Будет установлен НДФЛ по ставке в 13% на процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги. Пример, у физического лица есть депозит в 2 млн рублей под 5% годовых. С первого миллиона гражданин получит доход в 50 тыс. рублей процентов, он, как и раньше будет освобожден от НДФЛ. С процентов со второго миллиона (также 50 тыс. рублей) банк удержит НДФЛ в размере 6500 рублей», — сказал Кириллов.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

По его словам, меры пока продекларированы в тексте обращения и точные формулировки будут отражены в соответствующих законах, которые могут установить дополнительные условия и ограничения господдержки.

В свою очередь, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, партнер Taxology Михаил Успенский оценил для «Известий» еще одну инициативу президента.

Российский лидер поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян.

«Президент в своем обращении недвусмысленно указал, что за многими офшорными структурами стоят вполне конкретные российские граждане. То есть эти структуры используют нагромождение иностранных компаний лишь для того, чтобы экономить налоги с выплачиваемых дивидендов», — сказал Успенский.

Он добавил, что в период пандемии и необходимости поддержки населения, малого и среднего бизнеса принято решение изыскать дополнительный денежный ресурс за счет отмены льготных ставок налога для дивидендов. Для этого придется провести переговоры с зарубежными странами и внести изменения в международные договоры.

«Однако президент явно дал понять, что если зарубежные коллеги не поддержат его в этом начинании, соответствующие договоры и соглашения просто будут разорваны», — заключил юрист.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 25 марта заболевание распространилось в 172 странах мира. По данным Университета Джона Хопкинса, всего заразилось более 438,7 тыс. человек, более 19,6 тыс. скончались, выздоровели свыше 111,8 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предложил облагать налогом проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Путин заявил об угрозе экономике из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020