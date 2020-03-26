Более 140 млрд рублей выделят на выплаты для поддержки семей с детьми

Государство выделит на выплаты для поддержки семей с детьми почти 140 млрд рублей. Такое заявление сделал председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей встречи с кабмином в четверг, 26 марта.

Глава российского правительства отметил, что на данные цели из федерального бюджета будет выделено почти 105 млрд рублей, а из региональных — около 31,5 млрд рублей. Также Мишустин напомнил, что данные выплаты начнутся за месяц раньше запланированного — в июне 2020 года.

«Предполагалось, что люди начнут получать эти выплаты в июле. Теперь нам нужно позаботиться о том, чтобы это было сделано на месяц раньше», — сказал премьер.

Он поручил правительству как можно скорее оценить уровень дохода семей, подавших заявки, и увеличить выплаты уже с 1 января будущего года. Речь идет о семьях, доход которых не превышает прожиточный минимум.

25 марта российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса. В ходе выступления президент поручил правительству форсировать вопрос с выплатами семьям с детьми от трех до семи лет, чтобы они скорее начали получать господдержку.

Глава государства также предложил выплаты по 5 тыс. рублей в качестве поддержки семей, в которых дети не посещают детский сад или ясли, а также родителей, находящихся на больничном или в декретном отпуске.

20 марта Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Выплаты составят 50% от регионального прожиточного минимума ребенка в регионе.

Глава государства 15 января в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил с января текущего года осуществлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают один прожиточный минимум на человека. Путин потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.