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Около 1 млрд рублей направят на жилищные сертификаты семьям на Ставрополье

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В Ставропольском крае в 2020 году планируют направить около 1 млрд рублей на жилищные сертификаты для 1,3 тыс. молодых семей. Об этом министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко сообщил на брифинге.

По его словам, на выплаты молодым семьям из краевого бюджета выделят 900 млн рублей, из федеральной казны — 69 млн рублей. Планируется, что средств хватит на приобретение 1,3 тыс. квартир, из которых 200 будут для многодетных семей, пишет NewsTracker.

Сертификаты получили уже более 1 тыс. семей. Полностью их выдать планируется до 1 апреля.

Реализация программы «Молодая семья» активно проходила в 2019 и 2018 годах. В прошлом году выплаты на улучшение жилищных условий получили 148 семей, из которых 42 — многодетные.

Савченко также отметил, что в 2019 году были выделены субсидии семьям, возраст которых выходит за рамки «молодой семьи», но не превышает 39 лет. Таких семей оказалось 114, из которых 20 — многодетные.

Ранее в марте в Челябинске состоялось вручение свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство жилья. Церемонию провела мэр города Наталья Котова. По ее словам, те семьи, где пока нет детей, получили по 400 тыс. рублей, а две семьи, которые воспитывают пятерых, получили по 1,4 млн рублей.

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