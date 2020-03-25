Остались с взносом: накопительные пенсии предложили вывести из ОПС

Накопительную часть нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в ответ на проект правительственного постановления (письмо федерации есть в распоряжении «Известий»). Свою позицию представители объединения объясняют тем, что для разных видов пенсий предусмотрены абсолютно различные системы выплат. Эксперты и участники рынка считают, что вопрос давно назрел. Но по факту это будет означать то, что мораторий на пенсионные накопления станет перманентным.

Обязаловке нет!

Настоятельное предложение исключить накопительный компонент из структуры обязательного пенсионного страхования изложено в письме зампреда ФНПР Нины Кузьминой ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Наталье Жаровой. Документ был отправлен 19 марта как отзыв на проект постановления правительства «О внесении изменений в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии».

Сам по себе проект вполне нейтрален. Более того, он предусматривает поблажки по поводу максимального возраста дожития, исходя из которого выплачивается накопительная часть пенсии. Однако профсоюзы решили подойти к вопросу, который назрел давно, радикально. Как указывается в письме, выплаты по страховой и накопительной пенсии принципиально отличаются, поэтому последней в системе ОПС не место.

В 2014 году был введен мораторий на пенсионные накопления — все 22% (16% страховых взносов и 6% — на накопительную часть) от фонда оплаты труда идут на выплату нынешним пенсионерам. На данный момент мера продлена до 2022 года. При этом страховая и накопительная части пенсии имеют не только разную природу, но и существенно отличаются по методике выплат.

Страховая пенсия начисляется из расчета количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости балла (установлено законодательно) и фиксированной части. С накоплениями все проще — их делят на ожидаемый период выплаты (тоже устанавливается законодательно и постоянно повышают). Представители профсоюзов считают такое положение неприемлемым. Они полагают, что необходимо законодательно вывести накопительную часть из ОПС.

В ФНПР уверены, что накопительная часть пенсии может формироваться только на добровольной основе, пояснил «Известиям» секретарь организации Игорь Шанин. По его словам, в этом случае средний размер выплат по старости значительно не изменится. При этом все граждане будут застрахованы одинаково, что в ФНПР считают справедливым.

Имеется в виду, что все новые взносы условно на накопительную часть должны уже стать полноценной частью страховой компоненты. А если человек хочет увеличить свою будущую пенсию, то может сам или при помощи работодателя делать взносы в накопительную часть.

По мнению Игоря Шанина, это может увеличить коэффициент замещения, который по рекомендации Международной организации труда (МОТ) должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Сейчас в России этот показатель едва превышает 30%, причем чем выше доходы у гражданина, тем меньше у него замещение.

В поисках справедливости

Представители пенсионного рынка, которые из-за моратория относятся к новым поступлениям в систему как к отрезанному ломтю, согласны с профсоюзами. Видимо, только понимание, что мораторий обратной силы не имеет, заставляет их искать компромиссные пути. Глава СРО НАПФ Константин Угрюмов дополнительно акцентирует внимание на том, что не только взносы в накопительную часть уже много лет находятся под мораторием, так еще и регулярно увеличивается расчетный период дожития. А это в конечном итоге сокращает выплаты пенсионерам.

— Справедливым это не выглядит, — подчеркнул он.

Константин Угрюмов также поддерживает профсоюзы в том, что принципы формирования, расчета и назначения страховой и накопительной пенсий кардинально различаются.

— Поэтому очень сложно представить нормативный механизм, который позволил бы релевантно унифицировать регулирование страховой и накопительной пенсии, — пояснил глава СРО НАПФ. — На наш взгляд, имело бы больший смысл иное решение судьбы накопительной пенсии — вывод ее из системы ОПС и перевод в систему индивидуального НПО. При этом сохранился бы индивидуальный принцип формирования, управления, расчета и назначения накопительных пенсий.

По словам Константина Угрюмова, в данный момент федеральные органы исполнительной власти с представителями рынка обсуждают различные сценарии и условия такой трансформации. Имеется в виду так называемый Гарантированный пенсионный план (ГПП), который разработан Минфином и ЦБ в качестве дополнительной возможности делать накопления на пенсию. Помимо налоговых льгот он предусматривает возможность перевода накоплений, сформированных в системе ОПС, в ГПП.

Идея профсоюзов дополняет инициативу, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— В нынешней конструкции можно было бы обозначить конкретный год, когда решение будет принято навсегда, а не пересматриваться ежегодно, — уверен он.

Однако на данный момент судьба ГПП туманна. Центробанк, как рассказали «Известиям» несколько источников, близких к регулятору, окончательно абстрагировался от нововведения. В Минфине куратор инициативы замминистра Алексей Моисеев сменил функционал. Поэтому, когда и как будет продолжена работа над проектом, сейчас не берется сказать никто.

В Минфине пока не ознакомились с инициативой профсоюзов, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В ПФР воздержались от комментариев. «Известия» также направили запросы в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой (курирует РТК) и Минтруд.