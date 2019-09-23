«Стратегический» ресурс: как обманули 78 тыс. будущих пенсионеров

Суд в столице вынес обвинительный приговор по делу о вымогательстве права собственности у акционера негосударственного пенсионного фонда. Девять обвиняемых получили от 7 до 9,5 года колонии. Этот процесс стал ответвлением резонансного расследования в отношении топ-менеджеров НПФ «Стратегия», по которому ранее был осужден бывший директор фонда Петр Пьянков. «Известия» вспомнили хронологию и выяснили у эксперта, почему криминалитет стремится захватить руководство в негосударственных пенсионных фондах.

Банда с нотариусом

На скамье подсудимых оказались Магомед Батажев, Александр Белоокий (ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения), Андрей Ефремов, Залимхан Кодзоев, Андрей Куликов, Георгий Купрейшвили, Беслан Тумгоев, Ризван Хутиев и бывший нотариус Тамара Егорова. Батажеву, помимо вымогательства, инкриминировали нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений человеку, а Егоровой — злоупотребление полномочиями нотариуса. На момент совершения преступления она имела соответствующий статус (лицензию Минюста получила в 2011 году) и, как установил суд, была посвящена в замысел предполагаемых сообщников.

дело о вымогательстве Момент задержания подозреваемых в вымогательстве сотрудников НПФ Фото: МВД РФ

— Фигуранты под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров фонда передать право собственности на имущество. Опасаясь за своих родственников, потерпевший совершил передачу акций на общую сумму свыше 100 млн рублей. Однако после осуществления сделки участники группы преследовали потерпевшего до его дома, где, в свою очередь, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы , — рассказывает детали одного из эпизодов вымогательства официальный представитель столичного управления полиции Екатерина Гузь.

Во время расследования, начавшегося 16 марта 2016 года, силовикам стало известно еще об одном эпизоде вымогательства — в отношении другого акционера того же НПФ. Сообщники насильно доставили мужчину к нотариусу и, угрожая физической расправой, заставили передать им акции на сумму свыше 100 млн рублей.

«Стратегическое» расследование

В пресс-релизе столичного Управления полиции не уточняется название фонда, о котором идет речь, но источник «Известий» сообщил, что это НПФ «Стратегия». Приговор связан со скандальным расследованием вокруг хищений из фонда, вскрывшихся в том же 2016-м.

Следователи предполагали, что инициатором преступных действий выступил один из акционеров «Стратегии» Куликов, а сами случаи вымогательства с запугиваниями и угрозами — разборки внутри руководства НПФ накануне отзыва лицензии. География арестов включает в себя Пермский край, Владикавказ и Москву — изначально было задержано 14 человек.

16 марта Банк России аннулировал лицензию «Стратегии». Как уточнил тогда зампред ЦБ Владимир Чистюхин, решение было связано с тем, что в действиях менеджмента компании усматриваются признаки преступления.

— То, что мы имеем — некая фальсификация отчетности, она уже свидетельствует о том, что напрямую тех активов, которые были заявлены, их не существует. Тех активов, которые сейчас есть, недостаточно для выплат компенсаций , — сообщил Чистюхин, назвав сумму недостачи около 50% от накоплений.

В апреле начались аресты акционеров и менеджмента НПФ, в ходе которых, предположительно, и выяснилось, что двух миноритариев похищали (столичное ГСУ при ГУ МВД не комментировало расследование). Также были задержаны несколько крепких парней, применявших физическое давление к потерпевшим и заставлявших их подписывать бумаги против собственной воли. Дело о вымогательстве расследовалось в столице (по месту совершения насильственных действий), о хищении — в Пермском крае, по месту нахождения фонда.

Первый приговор

В декабре прошлого года 4 года колонии и штраф в 2 млн рублей получил бывший директор «Стратегии» Петр Пьянков. Его признали виновным в присвоении и растрате 220 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации 150 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и пяти случаях незаконного образования юридического лица, писал «Коммерсант».

На оглашении приговора присутствовали вкладчики (всего их у фонда было 78 тыс.). Тем не менее потерпевшими они не были признаны — в итоге ущерб пришлось возмещать Агентству по страхованию вкладов (АСВ заявило иск о возмещении ущерба на 221 млн рублей). Потерпевшей стороной и истцом проходил сам фонд «Стратегия». Пьянков пришел на оглашение приговора с вещами. Выслушав судебное решение, он заявил, что не собирается его обжаловать. Но в апреле текущего года суд уменьшил сумму взыскания в пользу НПФ до 79,112 млн рублей. Причастность Пьянкова к эпизодам вымогательства следствие, если опираться на выводы суда, не установило. Тем не менее не исключено, что давление на некоторых акционеров было связано с принятием решений о выводе средств из фонда с помощью теневых схем.

дело о вымогательстве Бывший директор «Стратегии» Петр Пьянков Фото: www.business-class.su

Автор цитаты Фонд «Стратегия» — один из старейших в стране, он был создан в 1993 году на базе НПФ «БИС-Гарант» и стабильно входил в топ-30. Был акционирован в 2015 году, его пенсионные резервы составляли около 2,6 млрд рублей, накопления — 6,9 млрд. Обязательные накопления после отзыва лицензии были переданы Пенсионному фонду РФ. Сбережения будут компенсироваться за счет средств Банка России. В этой ситуации утерян может быть лишь инвестиционный доход, если его нельзя компенсировать за счет имущества «Стратегии».

Нажиться на социальной инициативе

Негосударственные пенсионные фонды всё еще не стали привычным инструментом накопления для россиян. Причин тому много. Прежде всего играет свою роль выработавшаяся за десятилетия советской власти привычка рассчитывать на получение государственной пенсии. Но реалии капиталистического хозяйствования вносили свои коррективы.

— В России всё начиналось еще в 1990-х с социальных проектов отдельных предприятий добывающей отрасли — компании честно хотели позаботиться о старости тех, кто сделал предприятия богатыми, — рассказывает «Известиям» эксперт по работе с НПФ Дмитрий Александров.

С годами негосударственные пенсионные фонды появились по всей стране. Череда реформ привела к тому, что НПФ были юридически признаны коммерческими предприятиями и акционированы, говорит финансист.

дело о вымогательстве Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— В итоге у бизнесменов, не всегда имеющих прямое отношение к отрасли, появилась возможность занять место в числе акционеров (стоимость пакета акций НПФ в среднем составляет 18% от находящихся в нем средств) и управлять огромными суммами денег, доверенными потенциальными пенсионерами. Гипотетически через различные теневые схемы можно вывести, то есть украсть, эти деньги или значительную их часть. Причем сделать это незаметно, если воровство составляет 2–3% от всей суммы. Допустим, если фонд заработал 27% прибыли за год, обнаружить присвоение этой суммы ревизорам будет сложно. В некоторых странах даже пошли на то, что легализовали эту «комиссию» для держателей акций. Но бывает и так, что топ-менеджмент попросту разоряет НПФ. Например, при покупке акций аффилированных с акционерами компаний-пустышек. И хищение в таком случае может выглядеть как неудачная инвестиция. Дело в том, что нет каких-то критериев в деле, касающемся оценки рисков вложения в тот или иной проект. Решение принимается на основе так называемого мотивированного суждения. А само это понятие весьма субъективное, складывается из экспертных оценок, различных мнений, домыслов и планов на будущее , — говорит эксперт.

Подобный способ вывести пенсионные деньги вкладчиков — изобретение не отечественных комбинаторов.

— Мне известно, что даже в Швейцарии ежегодно по статистике возбуждается до трех уголовных дел в отношении менеджмента НПФ по аналогичным хищениям, — говорит Дмитрий Александров.