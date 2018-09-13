НПФ разработали стандарт для защиты клиентов от агентов

Негосударственные пенсионные фонды разработали стандарт для работы с агентами, чтобы пресечь распространение недобросовестных практик на рынке. Зачастую действия представителей фондов приводят к потере гражданином инвестиционного дохода из-за досрочной смены организации, так как агент работает за комиссию от новых договоров. Также фиксируется большое количество отказов при переводе средств из ПФР. Фонды будут наказывать агентов за нарушение, а если недобросовестные практики будет поддерживать сам НПФ, санкции к нему применит саморегулируемая организация. В ближайшее время документ должен поступить на согласование в Центробанк.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) разработала стандарт для работы с агентами. «Известия» ознакомились с документом. Как пояснил глава АНПФ Сергей Беляков, в ближайшее время согласованный документ будет направлен регулятору.

Причина появления стандарта — распространение недобросовестных практик в работе агентов. Среди наиболее частых нарушений — передача информации о застрахованных третьим лицам и неинформирование клиента о последствиях досрочной смены фонда, то есть о потере инвестиционного дохода. Бывают случаи, когда застрахованное лицо даже не знает о перечислении своих средств в другой НПФ, то есть перевод проходит без его согласия, добавил Сергей Беляков.

— Наказывать агентов будут сами фонды. А если фонды потворствуют нарушениям со стороны агентов, то будет наступать ответственность и НПФ. Это уже вопрос санкций в отношении фондов со стороны СРО, — сказал Сергей Беляков.

В частности, фонд будет проверять работу агентов. Для этого будут вестись учет и работа с обращениями граждан (организация горячей линии, телефонные опросы, анкетирование), говорится в стандарте. НПФ сможет провести проверки и как «тайный покупатель». Контроль за деятельностью самих фондов будет вести саморегулируемая организация.

Модель привлечения агентов предусмотрена действующим законодательством, но специфика их работы — это получение комиссии за заключение договора, пояснил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Иногда агент действует в своих интересах, не соблюдая инструкции фонда и навязывая клиенту невыгодную сделку. Основную роль в защите интересов клиентов должна играть Служба по защите прав потребителей при ЦБ РФ, именно она обязана внимательно отслеживать подобные практики и реагировать на них, считает эксперт.

По данным ЦБ, в I квартале потери граждан за счет досрочного перехода из ПФР в НПФ составили почти 33,9 млрд рублей. Однако не все случаи переходов связаны с недобросовестным поведением агентов. Тем не менее, одной из целей введения стандарта стало снижение числа отказов от ПФР в переводе средств, говорится в документе.

С 1 января 2019 года негосударственные пенсионные фонды будут обязаны информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода. Заявление о смене фонда будет направляться и в НПФ, с которым у гражданина заключен договор, и в ПФР.

Как отметил Евгений Якушев, инициатором изменений в законодательство был ЦБ. Проблема с переводом средств сохранится до конца 2018 года, то есть до вступления в силу нового законодательства. По прогнозам эксперта, если фонды продолжат активно привлекать клиентов в обязательное пенсионное страхование (ОПС), то число людей, потерявших часть инвестдохода при досрочных переходах, увеличится. По его словам, здесь явно просматривается конфликт этики и бизнеса.