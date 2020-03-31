Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Общество
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме под Красноярском
Мир
Аэропорт Нур-Султана приостановит прием международных рейсов
Мир
19 человек погибли при тушении лесного пожара в Китае
Экономика
Ряд ритейлеров анонсировали отказ от приема наличных из-за COVID-19

В Госдуме разъяснили порядок оплаты налога на проценты по вкладам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме уточнили, при каких условиях доходы по банковским вкладам будут облагаться налогом в 13%.

Согласно предложенным поправкам, налоговой базой станет превышение суммы доходов, полученных по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ.

Шок расплаты: рецессия мировой экономики будет глубокой, но недолгой
Если коронавирус удастся взять под контроль к июлю, во втором полугодии возможен рост ВВП, утверждают аналитики

Таким образом, налог нужно будет платить не с самой суммы банковского вклада (депозита). При этом при нынешней ставке в 6% налогообложению не подлежит доход по вкладам до 60 тыс. рублей, пишет 31 марта «РИА Новости».

Кроме того, налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

26 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг.

По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году, и вступит в силу с 2021 года.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам отметил, что из-за вспышки коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. В связи с этим власти примут меры для стабилизации экономической ситуации в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комитет ГД одобрил проект о налоге для самозанятых по всей стране
Сбербанк объяснил уплату налогов от доходов по процентам на вкладах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020