В Госдуме разъяснили порядок оплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили, при каких условиях доходы по банковским вкладам будут облагаться налогом в 13%.

Согласно предложенным поправкам, налоговой базой станет превышение суммы доходов, полученных по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ.

Таким образом, налог нужно будет платить не с самой суммы банковского вклада (депозита). При этом при нынешней ставке в 6% налогообложению не подлежит доход по вкладам до 60 тыс. рублей, пишет 31 марта «РИА Новости».

Кроме того, налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

26 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг.

По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году, и вступит в силу с 2021 года.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам отметил, что из-за вспышки коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. В связи с этим власти примут меры для стабилизации экономической ситуации в России.