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Сбербанк объяснил уплату налогов от доходов по процентам на вкладах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Сбербанке разъяснили порядок налогообложения доходов от процентов граждан по вкладам, превышающим 1 млн рублей. В соответствии с полученными кредитной организацией от Министерства финансов разъяснениями, налогообложение начнется не в текущем году, а с 2021 года, и налог будет подлежать выплате в 2022 году. Об этом сообщили в кредитно-финансовой организации в четверг, 26 марта.

Решения касаются процентных доходов, вклады налогами не облагаются. Кроме того, налог в размере 13% будет взиматься с доходов, полученных в 2021 году.

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«Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 млн рублей и в части превышающей 1 млн рублей», — отметили в Сбербанке. Рублевая переоценка валютных вкладов налогообложению не подлежит.

Ранее в четверг Минфин заявил, что новым налогом по вкладам в банках будет облагаться не сама сумма депозита, а только получаемые с него проценты. Мера начнет действовать с 2021 года.

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей президент России Владимир Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. По его словам, из-за вспышки коронавируса под угрозой оказалась вся мировая экономика, поэтому власти будут принимать меры для стабилизации экономической ситуации в России.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 499,3 тыс. случаев заболевания, скончались 22,3 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

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