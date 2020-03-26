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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации 26 марта.

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«Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — говорится в сообщении.

Для получения каникул клиент должен подать заявку на реструктуризацию и предоставить подтверждающий документ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

коронавирус

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