Комитет ГД одобрил проект о налоге для самозанятых по всей стране

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, разрешающий всем регионам России с 1 июля 2020 года по желанию вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

Соответствующая информация была опубликована в базе данных Госдумы в понедельник, 30 марта.

С данной инициативой выступили глава комитета Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев. Госдума рассмотрит документ во вторник, 31 марта.

«В настоящее время указанный эксперимент проводится в 23 субъектах Российской Федерации и уже доказал свою эффективность», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы проекта подчеркивают, что по состоянию на конец марта текущего года, количество граждан, перешедших на применение данного налогового режима, составляет 550 тыс. человек.

В конце декабря специалисты установили, что россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации.

25 марта депутат Госдумы Борис Чернышев предложил Минфину отменить налог для самозанятых в России до окончания пандемии коронавируса.