Прямой эфир
Сюжет:

Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Властям Москвы удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в субботу, 18 апреля, заявил мэр города Сергей Собянин.

В контексте: что смотрят, читают и слушают россияне на карантине
Как изменились потребительские привычки во время эпидемии коронавируса

«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал он в своем блоге.

Глава города добавил, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на данном этапе достигнут.

«Это — первая, скромная, но очень важная победа», — заявил он.

Кроме того, Собянин отметил, что на сегодняшний день московские медучреждения перешли в более спокойный режим работы с хорошим запасом мощностей, тогда как ранее они работали на пределе.

Накануне, 17 апреля, мэр Москвы заявил, что власти города ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего. Он также отметил соблюдение подавляющим большинством жителей столицы режима самоизоляции. По словам Собянина, власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

коронавирус

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели 2590.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020