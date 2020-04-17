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Собянин заявил о соблюдении большинством москвичей режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Подавляющее большинство жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью», — сказал он в эфире телеканал «Россия 1».

По его словам, власти могут ужесточить пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает.

Ранее в пятницу стало известно, что москвичи на уходящей неделе более ответственно отнеслись к режиму самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции «Яндекса». В течение недели в столице в среднем индекс держался у отметки 3,3, в то время как на прошлой неделе эти показатели были в районе 3.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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