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Москвичи на этой неделе более ответственно отнеслись к самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичи на этой неделе, которая началась 13 апреля, более ответственно отнеслись к режиму самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции «Яндекса».

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Согласно этим данным, всю неделю индекс в столице в среднем держался у отметки 3,3, в то время как на прошлой неделе эти показатели были в районе 3. При этом среди городов Подмосковья наиболее высокий индекс был в Лобне, Железнодорожном и Королеве, а самый низкий ― в Котельниках и Реутове.

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице также ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. При этом, по словам депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, для передвижения по городу пешком необходимо иметь при себе документ, подтверждающий место фактического проживания, например, копию договора аренды квартиры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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