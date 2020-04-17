Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

В Москве гражданам для того, чтобы сходить в аптеку, магазин или выгулять собаку в период самоизоляции необходимо иметь при себе документ, подтверждающий место их фактического проживания. Такое заявление в пятницу, 17 апреля сделал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».

В случае если гражданин проживает у родственника или друзей, ему, по словам Щитова, необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья.

Если вышедший на улицу житель города забыл взять с собой указанные документы, то на него будет составлен протокол, который будет рассмотрен инспектором. Он в свою очередь пригласит ранее указанного гражданина на разбор, где тот сможет представить нужные документы.

При этом парламентарий отметил, что в случае передвижения человека на транспорте для поездки на работу в его пропуске не указывается адрес проживания. Щитов посоветовал этой категории граждан также оформить дополнительный целевой пропуск для поездки выходные, например, в магазин, так как в будние дни можно обойтись только рабочим пропуском.

Ранее в пятницу министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков сообщил, что в Москве в период с 11 по 17 апреля было составлено более 13,5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

С 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 30 апреля.

Всего на сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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