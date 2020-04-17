В Испании 105-летняя женщина выздоровела после коронавируса

105-летняя жительница Испании Эвариста Рубио, заразившаяся ранее коронавирусом, выздоровела после болезни. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает газета ABC.

По данным издания, женщина была выписана из больницы города Мерида. За три дня до этого она была госпитализирована с высокой температурой и респираторными проблемами.

15 апреля сообщалось, что пережившая две мировые войны гражданка Великобритании вылечилась от коронавируса в возрасте 106 лет.

6 апреля стало известно о выздоровлении пережившей испанку 104-летней жительницы Италии Ады Зануссо от коронавируса. Несмотря на осложнения от инфекции, женщина не потеряла ясности ума и пошла на поправку в течение месяца.

В конце декабря прошлого года в китайском Ухане произошла вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус нового типа SARS-CoV-2.

Инфекция быстро распространилась на другие страны, к 17 апреля число заболевших в мире, по данным Worldometer, превысило почти 2,2 млн. Больше всего от заболевания пострадали Соединенные Штаты — там число зараженных достигло 678 тыс., а умерших — 34 тыс. В Испании при этом число зараженных составило 184 948, из них летальных случаев — 19 315.