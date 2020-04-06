Пережившая испанку 104-летняя жительница Италии вылечилась от COVID-19

Жительница итальянского города Биелла в возрасте 104 лет излечилась от коронавируса, пишет 6 апреля DailyMail.

Таким образом, Ада Зануссо стала старейшим в мире человеком, победившим COVID-19. Примечательно, что в 1918 году она пережила пандемию испанки, считающейся самой массовой за всю историю человечества.

Отмечается, что женщина заболела в доме престарелых 17 марта. Она была госпитализирована с лихорадкой и рвотой.

Врачи отметили, что, несмотря на тяжелое состояние, женщина не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.

«Ее выздоровление является большой радостью для нас и надеждой для всех», — отметила ее лечащий врач Карла Фурно Марчизе.

26 марта стало известно, что ветеран Второй мировой войны Джек Боуден, которому в мае исполняется 99 лет, заболел коронавирусом и через неделю выздоровел.