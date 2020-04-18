В контексте: что смотрят, читают и слушают россияне на карантине

Стриминговый сервис Netflix обогнал по капитализации компанию Disney на фоне распространения коронавируса. Эпидемия выигрышно отразилась на онлайн-платформах: в самоизоляции люди устремились в интернет. Та же ситуация наблюдается в России: растет количество пользователей не только кино- и сериальных интернет-площадок, но и, к примеру, книжных. При этом эксперты отмечают изменения в предпочтениях россиян в кино, книгах и музыке. Какие именно — в материале «Известий».

Книги

За последние недели в России резко вырос интерес к электронным и аудиокнигам: из-за закрытия книжных магазинов читатели ушли на онлайн-сервисы. Они, в свою очередь, активно открывают доступ к своим библиотекам и подготавливают электронные релизы вместе с издательствами.

К примеру, на ресурсах «ЛитРес» с 17 по 23 марта читатели скачали на 142% больше бесплатных книг, чем неделей ранее, а с 30 марта по 5 апреля — на 43% больше купили. В книжном сервисе MyBook продажи подписки за первую неделю апреля выросли на 62%.

По словам генерального директора группы компаний «ЛитРес» Сергея Анурьева, на жанровых привычках россиян карантин отразился незначительно. Самыми популярными разделами остаются фэнтези, психология и знания и навыки — так было и до самоизоляции. Немного вырос спрос на категорию «Здоровье».

В контексте Фото: Depositphotos

Он добавил, что в первые две недели апреля сервис наблюдал всплеск популярности отдельных изданий.

— Вырос интерес к книге Джорджа Оруэлла «1984» — роману-антиутопии, изданному в 1949 году. Ее продажи за последние две недели выросли на 405% в электронном варианте и 357% в аудио в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из классической литературы большой популярностью также пользуется книга «Чума» Альбера Камю. Ее продажи за последние две недели выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , — сказал «Известиям» гендиректор «ЛитРес».

Анурьев отметил и повышение спроса к новым книгам на актуальную повестку. Растут продажи издания «Коронавирус. Инструкция по выживанию» профессора и российско-американского ученого Анчи Барановой. Оно вышло 3 апреля. Активно читают книгу Игоря Прокопенко «Коронавирус. Вирус-убийца», которую выпустили в конце февраля.

Музыка

Изменились и привычки россиян в музыке. Если в книгах предпочтения в жанрах сместились не сильно, то здесь они заметнее. По данным исследования стримингового сервиса «Звук» (есть в распоряжении «Известий»), пользователи стали меньше слушать плейлист «Вечеринка», но подскочила популярность подборки «Останься дома».

Выяснилось, что меломаны ищут способы сосредоточиться на делах и расслабиться: возрос интерес к подборкам «Работа на удаленке» и «Медитация». Треки для тренировок тоже стали слушать чаще: из-за закрытия спортзалов многие занимаются дома.

Большой популярностью пользуются песни на тему коронавируса: например, «Пандемия» Бьянки, «Карантин» группы «Кис-Кис», «Давай останемся дома» Ольги Бузовой, «Коронаминус» Gidayyat, Gazan и «Мы сегодня дома» коллектива «Хадн дадн».

В контексте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сервис также отмечает повышение спроса на детские подборки, музыку для сна и расслабляющие треки в жанре эмбиент и даунтемпо. Также россияне всё больше обращаются к теплым фанк- и соул-композициям.

По словам коммерческого директора «Звука» Елены Шагиевой, снижения активности сервис не почувствовал, но включать музыку пользователи стали в другое время.

— Если еще в феврале люди часто слушали музыку в период с 7:00 до 9:00 утра, пока добирались до работы и учебы, то с 25 марта это время перестало быть пиком музыкальной активности. То же самое произошло и с вечерними будничными часами, которые раньше отличались динамичным потреблением: до пандемии в районе 19:00 был виден всплеск, так как большинство добирались обратно домой и в большей степени пользовались сервисом. При этом в режиме карантина и изоляции уверенно растет интерес людей к музыке в дневные часы — с 11:00 до 16:00 и поздним вечером, перетекающим в ночь, — с 23:00 до 3:00. До карантина люди не могли позволить себе такую роскошь — слишком высокий риск проспать работу », — пояснила она.

Изменения заметили и в способе прослушивания музыки. Во время самоизоляции люди чаще включают любимые треки на компьютере.

Кино и сериалы

Стриминговые сервисы с кино и сериалами, как и книжные, наблюдают рост количества пользователей после закрытия кинотеатров. К примеру, в Okko «Известиям» рассказали, что число уникальных посетителей в марте у них выросло на 26%.

Растет спрос как на фильмы и сериалы, так и на другие проекты. К примеру, в апреле пользователи активно смотрели концерты в рамках «Шоу ON!» — живые шоу группы «Ария» и исполнителя Jony.

В контексте Запись онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Высокий уровень внимания получил фильм-экскурсия из уникальной коллекции «Искусство онлайн» проекта «Третьяковка со Шнуровым», — сказали «Известиям» в Okko.

Онлайн-проекты заинтересовали зрителей и на других сервисах. К примеру, привлекло внимание россиян реалити-шоу «Изоляция» на платформе ivi: в нем известные спортсмены, журналисты, артисты и врачи рассказывают, как они проводят время в карантине.

Также на ivi набирают просмотры документальные фильмы на актуальную повестку: «Коронавирус. Всё, что нужно знать» и «Товарищ вирус: ученые о коронавирусе». В онлайн-кинотеатре отметили, что в целом спрос на документалку в период самоизоляции возрос. Это относится, к примеру, к лентам «Акварель» и «Критик».

— Часть из перечисленных картин появилась на сервисе уже в период карантина или незадолго до него. Но мы видим активный интерес к картинам по сравнению со смотрением документальных фильмов до карантина. Разумеется, фильмы о коронавирусе особенно актуальны, — сказали «Известиям» в ivi.

В Okko добавили, что апреле пользователи часто обращались к комедиям: популярностью пользовались фильмы «Отель «Белград», «Джентльмены» и «Холоп». Кроме того, в десятку самых востребованных картин вошли мультфильмы «Жизнь домашних животных 2» и «Тролли. Мировой тур».