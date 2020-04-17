Пули летят, пули: интернет-прокат оккупировали гангстеры

Повестка на стримингах на этой неделе — сплошь криминальная, словно во всех странах творятся хаос и беззаконие. К счастью, это происходит только на экране, а людям на карантине очень не хватает острых, но при этом не связанных с коронавирусом ощущений. «Известия» выбрали самые яркие цифровые релизы на онлайн-платформах.

«Бессмертный»

Приквел ставшего уже культовым сериала «Гоморра» про итальянскую мафию. Вернее, это не только приквел, но также и спин-офф и в то же время «мостик» между четвертым и пятым сезонами сериала. Дело в том, что в фильме две параллельные, но взаимосвязанные сюжетные линии. В одной мы узнаем о детстве главного героя сериала Чиро — оно началось с печально известного землетрясения на юге Италии в 1980 году, а дальше сирота рос на «злых» улицах Неаполя, постигая все криминальные ремесла. Вторая линия — взрослый Чиро, который ввязался в разборки русских и литовских наркоторговцев и теперь не уверен, что ему удастся уцелеть. Подробнее о фильме мы «Известия» уже писали. Кроме того, можно прочитать интервью с Алексеем Гуськовым, который сыграл в «Бессмертном» крестного отца российской группировки.

Онлайн-кинотеатр: more.tv

Режиссер: Марко Д’Аморе

В ролях: Марко Д’Аморе, Сальваторе Д’Онофрио, Джанни Вастарелла, Марианна Робустелли, Алексей Гуськов

Год производства: 2019

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Один из последних больших релизов той эпохи, когда кинотеатры еще работали, пусть уже и не во всех странах. У себя на родине, в США, семейная картина с Дауни младшим собрала $77 млн, что совсем неплохо, в России получила полмиллиарда рублей (более 2 млн зрителей) в соседстве с «Зовом предков», «Соником», «Джентльменами» и «Льдом 2». Общая мировая касса, впрочем, у нее всё равно оказалась низкой, потому что уже начались карантинные меры, но то, что зритель принял новую версию приключений Дулиттла — сомнений не вызывает. Зато ленте здорово досталось от критиков. На «Томатах» у нее обескураживающий рейтинг в 15% — при 76% зрительской поддержки, которая, пожалуй, в таких случаях всё же важнее профессиональных оценок. Зритель проголосовал за американского Айболита и рублем, и долларом.

Онлайн-кинотеатр: ivi

Режиссер: Стивен Гейган

В ролях: Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: 20 февраля 2020 года

«Зима»

Синефильский триллер «Зима» Сергея Черникова в российском кинопрокате прошел незаметно: сеансов было мало, рядом боролись за кассу большие отечественные и западные блокбастеры, в итоге всего чуть больше 3 тыс. человек посмотрели эту картину на большом экране. Сейчас ее аудитория заметно расширится, и это хороший повод обсудить фильм, а заодно проверить его на «народность»: в нем есть элементы «Брата» Алексея Балабанова и криминально-философских картин Юрия Быкова. В том числе играет постоянный быковский актер Дмитрий Куличков, а еще — звезды Алексей Петренко, Александр Петров и Тимофей Трибунцев.

В то же время Черников явно тяготеет к лучшим арт-триллерам Азии и Европы, отсюда и изобилующий недосказанностью сюжет, и неровный монтаж, и перенасыщенность закадровой электронной музыкой. Стиль для режиссера-визуала явно важнее повествования, и это оттолкнет часть публики, но любителям кинематографических цитат и ребусов «Зима» придется по душе.

Онлайн-кинотеатр: Start

Режиссер: Сергей Черников

В ролях: Игорь Петренко, Александр Петров, Тимофей Трибунцев, Никита Павленко, Дмитрий Куличков

Год производства: 2018

Дата выхода в российский кинопрокат: 27 февраля 2020 года

«Земля и кровь»

Мастер криминальных экшен-триллеров Жюльен Леклерк давно знаком фанатам крепкого «мужского» кино. Когда его «Лукас» с Жан-Клодом Ван Даммом вышел в российский прокат, на фильмы Леклерка обратил внимание и наш зритель, так что у «Земли и крови» аудитория найдется. Сюжет вполне банален. Владелец частной лесопилки Саид обнаруживает, что один из его работников припрятал там целую партию кокаина, очень серьезные ребята ищут наркотики и готовы перебить ради этого столько людей, сколько потребуется. Саид понимает, что отступать некуда, и решает превратить лесопилку в осажденную крепость. Понятно, что дальше начинается штурм (между прочим, у Леклерка уже был фильм с таким названием), а Саид проиграть не может: лесопилку он планирует продать, чтобы обеспечить своей 18-летней дочери Саре достойное будущее.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Жюльен Леклерк

В ролях: Сами Буажила, Эрик Эбони, Сами Сегир, София Лезафр

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Хранилище»

Малобюджетное ретро-бадди-муви про двух мелких гангстеров, которые решили сорвать большой куш. Дело происходит в 1975 году (сюжет основан на реальных событиях), друзья ограбили не кого-нибудь, а мафию Род-Айленда: отхватили сразу $34 млн из бандитского общака. Теперь они меж двух огней, потому что, кроме пострадавшего «авторитета» Рэймонда Патриарки, за ними будет охотиться ФБР. Впрочем, «славные парни» достаточно отчаянны (или наивны), чтобы не придавать всему этому большого значения, ведь дельце они провернули что надо.

Режиссер Том ДеНуччи постарался передать колорит эпохи за счет цветовой гаммы и внимания к деталям, но привыкший к более дорогим постановкам зритель может не удовлетвориться результатом. Зато синефилы обрадуются, увидев в одной из ролей Дона Джонсона, у которого сейчас новый взлет в карьере. Только в прошлом году его можно было увидеть в сериале «Хранители», комедийном детективе «Достать ножи» и полицейском триллере «Закатать в асфальт».

Онлайн-кинотеатр: Hulu

Режиссер: Том ДеНуччи

В ролях: Тео Росси, Клайв Стэнден, Самира Уайли, Чазз Пальминтери, Дон Джонсон

Год производства: 2019

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил