Сказки не на ночь: что смотреть с детьми во время карантина

Собачьи бои и накачанные виртуальные солдаты, зеленые человечки и простоквашинские будни, король Артур и летающий слон. В Сети лежит много интересного , чтобы увлекательно и полезно провести время перед экраном всей семьей во время самоизоляции. «Известия» отобрали лучшее из новинок последних лет.

«Тролли. Мировой тур»

Последний крупный релиз перед тем, как кинотеатры мира закрылись на карантин. Его не стали переносить на неопределенный срок, как другие блокбастеры, а выпустили сразу и в кино, и в онлайне. Таким образом, мультик неожиданно стал символом для всей индустрии, что не мешает ему оставаться прекрасным развлечением для детей практически любого возраста. По сюжету герои пускаются в длительное путешествие и обнаруживают, что в мире живут самые разные племена троллей и каждое предпочитает собственный стиль музыки. В отличие от кинотеатра дети при просмотре могут не только подпевать персонажам, но и танцевать с ними, что в условиях самоизоляции хорошая замена физкультуре на воздухе.

«Белый клык»

Поколения советских читателей росли на жестокой и романтической прозе Джека Лондона, хотя в наше время не каждый гиперопекающий родитель решится подпустить свое чадо к собранию книг о прокаженных, замерзших и дерущихся из-за золота отчаянных одиночках. К счастью, есть мостик, который поможет преодолеть эту дистанцию. Только что вышел фильм «Зов предков», а онлайн доступна анимационная лента Александра Эспигареса «Белый клык», которая производит гораздо более сильное впечатление. Самые жуткие сцены книги оставлены за кадром, но не выброшены из сюжета, так что история о предательстве и героизме в эпоху золотой лихорадки представлена здесь достаточно полно. А ребенок потом сам решит, хочется ли ему задержаться в созданной Лондоном вселенной и продолжить знакомство через книги.

«Руки прочь от кинокружка!»

Свежий сериал от признанного мастера аниме Масааки Юасы. Он хорошо знаком фанатам этого направления по фильмам «Лу за стеной» и «Ночь коротка, гуляй, девчонка» и сериалу «Человек-дьявол: Плакса», но, чтобы получить удовольствие от «Кинокружка», смотреть их не нужно. Тем более что они все сильно отличаются друг от друга. Новый сериал, например, рассказывает о трех школьницах, которые решили открыть киноклуб и начать делать настоящее аниме. Если бы не Юаса, может, это и было бы типичное повествование о повседневности с остроумными деталями и практическими пояснениями о том, как самим создавать мультики. Но здесь мы видим мир через восприятие героинь, которые в своем воображении то с чудовищами дерутся, то инопланетян встретят, то гигантских роботов обнаружат в окрестностях. Всё без отрыва от учебы и хобби. Мир детских фантазий заразителен, так что после сериала захочется опробовать технику создания аниме с юными зрителями, тем более что это и правда очень увлекательно и не слишком сложно.

«Простоквашино»

Фото: Союзмультфильм

Сначала сериал бранили за то, что авторы посмели прикоснуться к святому советскому наследию, да еще и добавить новых персонажей. Не говоря уже о том, что у героев теперь другие, непривычные голоса. Но прошло время, и сиквел приняли, каждый эпизод довольно быстро набирает миллионы просмотров, а создатели его стараются не отставать от актуальной повестки. Иногда им это удается даже с опережением. Например, в последнем эпизоде (вышел 14 марта, но уже доступен онлайн) почтальон Печкин вместо нормальной поездки в отпуск предпочел вариант с самоизоляцией на чердаке, который ему сдают в аренду Матроскин с Шариком. Печкин практически не покидает двор, а по вечерам устраивает монодискотеки у себя в комнате. Озвучивающий этого героя Иван Охлобыстин иронично изображает легкие нарушения карантина, включающие даже короткий, но страстный любовный роман.

«Вилли и Хранители озера»

Фото: Cinemon Entertainment

Быть бы венгерскому мультику навеки периферийным продуктом, но, к счастью для всех родителей, его купил в свою библиотеку Netflix, и теперь этот маленький шедевр смотрит весь мир. История там рассказана простенькая, наивная, про волшебных зеленых человечков, один из которых, как раз Вилли, нечаянно накликал на свой городок неприятности. Чтобы их решить, понадобится помощь извне, а это уже сулит всевозможные приключения, добрые и милые. К достоинствам мультика относятся редкая в наше время рисованная анимация в акварельном стиле и ощущение магии от специально созданного мира странных существ, иногда дружелюбных, а иногда и не очень.

«Рожденный стать королем»

Необычная интерпретация легенды о короле Артуре, Мерлине и рыцарях Круглого стола, которая должна понравиться всей семье. Дело происходит в наше время, обычный мальчик Алекс учится в школе, регулярно подвергается буллингу, но старается не унывать. А потом он находит на помойке меч в камне, достает его, и тут начинается невесть что. Под личиной новенького школьника его находит сам волшебник Мерлин, ведь Моргана готовит всем полный армагеддон, и надо ее срочно остановить. Мораль басни в том, что любой мальчик с отважным сердцем способен стать не меньшим героем, чем Артур, и не меч делает героя героем, а его личные качества. Увлекательная и правильная сказка.

«Дамбо»

Среди прочих игровых переделок диснеевских мультиков эта выделяется резко и положительно. Тим Бертон, вероятно, только на условиях большой свободы согласился работать на этом проекте. От оригинального «Дамбо» здесь осталось не так много — практически только летающий слон и цирк. Зато от прошлых бертоновских творений здесь куда больше, в том числе цирк шапито, который словно бы приехал сюда из «Крупной рыбы» вместе с Денни Де Вито во главе. Сказка стала помрачнее, но, с другой стороны, здесь нет психоделического танца во сне опьяневшего Дамбо, который сегодня семейной аудитории показался бы странным и даже страшным.

«Джуманджи: Зов джунглей»

Пока ваше чадо мечтает о навороченной системе виртуальной реальности, можно показать ему новую версию «Джуманджи». Конечно, тут нет неотразимого Робина Уильямса, но четверка школьников, перевоплотившихся в Джека Блэка, Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан и Кевина Харта, тоже выглядит вполне колоритно. Приключения в джунглях, кончающиеся «жизни», борьба со стереотипами и новые ролевые модели — всё это должно привлечь ребенка к тому, чтобы вместо навороченных девайсов прокачивать свою фантазию и учиться верить в свои силы. Хотя VR-шлем для какой-нибудь компьютерной игры всё равно однажды купить придется, никуда не деться.

«Малыши»

Документальный мини-сериал одной из онлайн-платформ помогает за несколько часов проследить все основные изменения, которые происходят с ребенком с рождения до года жизни. Может показаться, что такое интересно только будущим мамам и другим скучным взрослым, но это не так. За три года работы авторы картины проследили взросление 15 детей и поговорили с 36 учеными. Результат их труда — фундаментальное научно-популярное кино, которое, возможно, поможет маленьким зрителям лучше понять свой собственный внутренний мир, узнать что-то о психологии, познании и, конечно, любви, потому что ее значение для формирования личности в этом сериале подтверждается научно. А если у них есть или ожидаются братья и сестры, это вообще незаменимый фильм, приоткрывающий книгу бытия для юного пытливого взгляда.

«Репортажи из будущего»