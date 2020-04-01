Читаем дома: вернет ли карантин страсть к книгам

Изоляция — самое время подтянуть свой интеллектуальный уровень. А по словам поэта, «чтение — вот лучшее учение!». У тех, кто не имел такой привычки, появилась возможность для саморазвития. «Известия» выяснили, чем привлекают потенциальных читателей издательства и библиотеки.

Айда в электронку!

Большинство крупных издательств не без гордости сообщило, что все книжные новинки весны появятся вовремя, но преимущественно онлайн. С офлайном сложнее — магазины закрыты, хотя остается надежда на службу доставки. Презентации также перешли в интернет. Теперь пообщаться с автором можно в формате виртуального моста и даже получить книгу с автографом — при заказе во время трансляции. Приятным бонусом будет подарок, который можно выбрать из электронных и аудиокниг. А самым удобным способом найти нужное издание стали электронные каталоги библиотек. «Известия» решили воспользоваться услугами Библиотеки иностранной литературы.

Необходимые два учебника французского языка отыскались быстро. Но за первым система отправила в закрытый читальный зал. Зато второй оказался доступен в оцифрованном варианте и значился в электронной библиотеке Уральского государственного педагогического университета. Оказалось, что Иностранка активно сотрудничает с читальнями страны. Контакты с ними развивают и книжные сервисы. Один из самых крупных, «ЛитРес», на время карантина предоставил бесплатный доступ к 50 тыс. произведений из своего каталога. Это как поход в библиотеку — взял книгу, прочитал и через 14 дней — вернул.

На ресурсе есть карта, где отмечены тысячи государственных библиотек с рейтингом и оценками качества работы. Можно выбрать ближайшую, зарегистрироваться и получить виртуальный читательский билет. Попасть в читальный зал удастся по окончании карантина, но если к фондам есть удаленный доступ, пользователь сможет перейти по баннеру на соответствующий сайт. Выбранную книгу можно читать или слушать на любом электронном устройстве. Единственный минус — это не навсегда, через пару недель ссылка на издание перестает действовать. А вот электронная библиотека «Букмейт» в период карантина открыла бесплатный доступ на месяц — это больше миллиона книг и аудиокниг на 14 языках. Подарок для читателей — последнее сочинение Эдуарда Лимонова «Старик путешествует». С 30 марта книга доступна онлайн-подписчикам, в то время как бумажная версия должна выйти только в середине апреля.

При такой щедрости, разумеется, возникает вопрос об авторских роялти. Представитель «ЛитРес» сообщил «Известиям», что они выплачиваются в полном объеме￼, несмотря на то что для пользователей эти книги бесплатные. Подушка финансовой безопасности, созданная в лучшие дни, позволяет это сделать. Впрочем, часть авторов на время карантина готова отказаться от вознаграждения.

— С возрастом человек понимает: есть нечто большее, чем материальные блага, — поделился с «Известиями» писатель Евгений Водолазкин. — Сейчас многие библитеки и книжные ресурсы предоставляют бонусы в виде бесплатного чтения. Это замечательно. Никогда еще люди не оказывались так долго вне своих привычек и социума. Естественно, что в такое трудное время я не стал бы требовать роялти за книги . Если твои книги кому-то помогут — это самая большая награда для автора.

Очаровательный кишечник и песни казаков

Российская государственная библиотека (бывшая Ленинка), судя по всему, от карантина не слишком пострадает. Учреждение и раньше наращивало свои электронные сервисы, и сейчас его онлайн-каталог практически ничем не уступает бумажному. Особенно довольны соискатели ученых степеней — в их распоряжении официальный цифровой архив диссертаций Библиотеки конгресса США: 4,5 млн магистерских и докторских диссертаций на различных языках, в том числе в полном тексте. И всё это бесплатно. Но не только диссертантами жива библиотека. На электронных просторах можно найти и нечто легкое, развлекательное. Например, ознакомиться с рецептами из книги «Никого не ем. Полная вегетарианская кухня» за 1914 год или «Сборник кухонных рецептов для небогатых и неопытных хозяек» за 1910-й. А если не отпускает тема пандемии, изучить подборку литературы о том, как боролись с инфекциями в разные годы.

Может ли заманивание в электронные хранилища породить моду на чтение? Не разбегутся ли читатели после карантина? Об этом пока судить сложно. Одно можно сказать с уверенностью. Число посетителей РГБ, рассказали «Известиям» в библиотеке, выросло в разы. Если в марте 2019 года на сайте РГБ побывало 150 тыс. читателей, то за март 2020-го зафиксировано 577 тыс. визитов.

Книги_2 Страница онлайн-библиотеки РГБ Фото: rsl.ru

По мнению гендиректора библиотеки Вадима Дуды, это не предел, переговоры с издательским сообществом и разработчиками электронных баз данных продолжаются. Удаленный доступ совершенствуется.

— Для нас как для главной библиотеки страны остается приоритетной задачей беспрепятственный доступ читателей к нашим фондам, — заявил гендиректор. — Сейчас мы делаем действительно невероятную вещь в библиотечном обслуживании — полностью уходим в онлайн и оперативно перестраиваем работу, чтобы наши читатели имели доступ к книгам и документам из дома. Теперь каждый может заказать нужный экземпляр, и мы отправим его по электронной почте. Библиотека ни на один день не прекратит свою работу, но уже в новом формате.

Что запрашивают? Согласно статистике, в РГБ, помимо научных изданий, одной из самых популярных тем последнего месяца стала военная история. Пользуются спросом сочинения на тему Октябрьской революции. Много заявок на литературу по искусству и сказки. Среди уникальных запросов — «Песни донских казаков, собранные в 1902–1903 гг. А.М. Листопадовым и С.Я. Арефиным».

В библиотеке «ЛитРес» чаще всего выдавали роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», книгу Джен Синсеро с длинным, но чрезвычайно актуальным названием «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». А также роман «Щегол» Донны Тартт, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» Джулии Эндерс. Число читателей в онлайн-библиотеке каждую мартовскую неделю увеличивалось примерно на 10%, сообщил представитель сервиса. Среди городов-лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Мурманск, Пермь и Томск. Поэтому шанс на то, что после карантина аудитория не сильно снизится, есть.

— В свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что надо покупать книги, хотя бы для того, чтобы они стояли на полке , — заметил Евгений Водолазкин. — И даже если вы не читаете пока, есть надежда, что однажды, когда будете проходить мимо книжного шкафа, рука невольно потянется к книге. Когда-то нас называли самой читающей страной в мире, это было действительно так, потому что никаких иных развлечений и не было. А сейчас у книги появились серьезные конкуренты в виде гаджетов. К сожалению, не всегда она выдерживает эту конкуренцию.

Применительно к сегодняшней ситуации, неважно, будет ли книга, которую откроет читатель, бумажной или электронной — главное, чтобы она была.