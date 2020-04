Большой и маленькие: шоу на исторической сцене, Little Big и Nightwish

Пандемия не могла не сказаться на музыкальной индустрии — многие ранее запланированные релизы были перенесены или вовсе отменены, съемки клипов тоже приостановились. Тем не менее заметные новинки все-таки продолжают появляться, так что меломанам на карантине не придется скучать. «Известия» собрали главные аудиопремьеры недели.

Сингл недели

Drake

Toosie Slide

Самый заметный трек последних дней — Toosie Slide Дрейка, одной из главных мировых рэп-звезд. Номер примечателен по двум причинам. Во-первых, читки как таковой здесь нет вовсе — только вокальная линия (пусть и весьма скромная). В общем, можно слушать даже тем, кто обычный хип-хоп на дух не переносит. И во-вторых, свое название сингл получил по имени блогера Toosie. С чего бы такая честь? За несколько дней до официального релиза безымянной тогда песни Toosie опубликовал TikTok-видео, где танцевал под фрагмент из нее (акция явно была спланирована совместно с Дрейком). Ролик стал вирусным, и интерес публики к синглу был максимально подогрет.

Справедливости ради, ничего выдающегося в самой музыке нет. Ну, и в тексте — тем более. Дрейк меланхолично, будто напевая себе под нос, уверяет нас, что тысячи девчонок хотят его, он может танцевать, как Майкл Джексон , а на районе прячутся киллеры. Но должно же что-то в нашем стремительно меняющемся мире оставаться неизменным...

Альбом недели

Nightwish

Human. :II: Nature

Слушайте HUMAN. :II: NATURE. — Nightwish на Яндекс.Музыке

Пока американские артисты спешно корректируют даты, да и музыкальная индустрия Западной Европы встала на паузу, столь любимые в нашей стране металлисты из Финляндии Nightwish выпустили свой девятый лонгплей. Сказать, что его ждали, значит ничего не сказать: прошлый диск Endless Forms Most Beautiful вышел аж пять лет назад, и с тех пор никакого нового студийного материала горячие финские парни и примкнувшая к ним вокалистка Флор Янсен не демонстрировали. Как оказалось, копили силы, чтобы выстрелить сразу двойным альбомом. На первом диске — девять вокальных номеров, на втором — получасовая симфоническая композиция, разделенная на восемь частей. А в трехдисковом deluxe-издании есть инструментальные версии всех песен.

Мнения фанатов Nightwish о новинке разделились. Многие сетуют, что настоящих хитов в Human. :II: Nature нет, более-менее запоминаются лишь несколько треков. Хватает претензий и в адрес Янсен — сравнения с Тарьей Турунен она действительно не выдерживает, голос звучит недостаточно сильно и ярко, скорее вплетаясь в инструментальную ткань, нежели доминируя над ней.

И вместе с тем первый диск — это всё те же Nightwish, а второй — любопытный crossover-эксперимент. Здесь действительно звучит только оркестр, порой декорированный сольными или хоровыми вокализами, а в одной части и шепот. Всё пафосно, таинственно, немного печально и по-нордически сурово. Но, конечно, к современной академической музыке это не имеет отношения. Скорее, 30-минутная сюита могла бы стать саундтреком к фильму или игре о викингах.

Клип недели

The Weeknd

Until I Bleed Out

Новые крупнобюджетные клипы сейчас по понятной причине практически не снимаются, но запасы сделанного до пандемии еще не иссякли. Вот и The Weeknd продолжает выпускать заготовленные видео на песни альбома After Hours. Каждый следующий ролик сюжетно перекликается с предыдущим, хотя сюрреализм происходящего перечеркивает событийность как таковую. Так, в In Your Eyes исполнителя обезглавили на вечеринке, теперь же он снова живехонек и опять тусуется.

На загадочной пати с конфетти Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) теряет сознание и оказывается в загадочной ночной пустыне. Поклонники упражняются в трактовках, мы же отметим визуальную сторону: мерцание разноцветных деталей здесь выходит на первый план, а операторская работа передает ощущение головокружения.

Концерт недели

«Мы вместе» на сцене Большого театра и онлайн-выступление Little Big

Сразу два концерта могут побороться за звание главного шоу недели. И оба прошли в онлайне 11 апреля. В 17:00 множество звезд российской эстрады, театра и классической музыки вышли на историческую сцену Большого и своими номерами поблагодарили российских врачей, сражающихся с коронавирусом. Среди участников такие имена, как Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина и Александр Петров.