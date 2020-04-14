Документы предъявлены: почему зритель на карантине предпочитает реальность вымыслу

Герои и сюжеты, которые не придут в голову ни одному сценаристу. Ощущение спонтанности и импровизации, недоступное игровому кино. Документальные сериалы в период изоляции вдруг стали модными и востребованными. «Известия» выяснили причины подъема этого прежде нишевого рынка.

Хищники без травоядных

Самым популярным сериалом Netflix в США в последние две недели был документальный суперхит «Король тигров». Стриминг пока не называет точных цифр, зато авторитетное аналитическое агентство Nielsen опубликовало свои данные. За первые десять дней, с момента релиза 20 марта, только в Америке «Короля» посмотрели 34,3 млн зрителей. Это выше показателей второго сезона «Очень странных дел» и чуть ниже, чем у третьего, при том что речь идет о раскрученном игровом хите. Также, сообщает компания, в этот период сериал был самым упоминаемым нетфликсовским релизом в Twitter — почти 2 млн публикаций с упоминанием шоу.

Нельзя пока сказать, какова мировая аудитория «Короля тигров», но уже понятно, что речь идет о культурном феномене эпохи коронавируса и карантина. Рейтинг сериала на агрегаторе Rotten Tomatoes в первую неделю показа был выше 95% у критиков и зрителей, сейчас он слегка опустился — до 88% и там, и там, но это все равно очень высокий показатель. Для сравнения: у «Нового Папы» он 89 и 81% соответственно. А рецензий на «Тигра» агрегатор насчитал почти в два раза больше, чем на «Папу».

Документы предъявлены Фото: NetFlix

Netflix вообще во время карантина усилил документальную линейку, причем старался бить наверняка. Амбициозный доксериал «Малыши» — грандиозное по размаху исследование развития ребенка от рождения до года. «Чирлидеры» — про мужскую команду поддержки из колледжа Наварро. «72 опасных животных» — о хищниках с изощренным природным инструментарием для убийства. Докудрама «Последние цари» — про Николая II. Британский фильм «Сандерленд до гроба» — о том, как футбольный клуб пытается вернуться в премьер-лигу. «Суды Габриэля Фернандеса» — про убийство мальчика и лазейки в законах. Это далеко не все документальные шоу, стартовавшие на стриминге за последние полтора месяца. Не стоит забывать, что и документальный «Оскар» в этом году тоже достался Netflix и его картине «Американская фабрика».

Очевидно, что отнюдь не всем из них перепала хотя бы десятая часть популярности «Короля тигров», но многообразие тем, сюжетов и героев показывает системную работу над документальными шоу. Закономерно, что интерес к таким проектам — часть массового эскапизма. Не удовлетворение дефицита реальности, а стремление полностью погрузиться в чужую жизнь и следовать за ней, чтобы на время снять стресс от нынешней повестки.

Стриминг Hulu тоже отреагировал на конъюнктуру, хотя точных цифр здесь нет. На Берлинале с большим размахом прошли мероприятия по презентации нового документального сериала «Хиллари», где среди героев и спикеров не только кандидат в президенты США, но также Барак Обама и Билл Клинтон, экс-президенты. Уже в марте картина стартовала на стриминге, сейчас она в топе сервиса. Следом за ним был выпущен мини-сериал «Самое опасное животное» — про серийного убийцу Зодиака. Там же вышел апрельский релиз «Протест» (Outcry) — о шокирующем судебном процессе. Hulu выпускает меньше документальных сериалов, чем Netflix, но у него большая библиотека классики, и, кстати, прошлогодний документальный «Оскар» достался картине «Фри-соло», позже купленной Hulu.

В уходящий поезд

Российские стриминги пока скорее настороженно относятся к документальной форме, не слишком доверяя ей в борьбе за зрителей, но отмечая прирост посещаемости в этом сегменте.

— Тренд не столько в увеличении потребления документального контента, сколько в росте потребления контента в принципе, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель отдела по монетизации платных сервисов more.tv Владимир Малыженков. — И, кстати, создания контента тоже. Я имею в виду прямые трансляции, «лайвы», на разных платформах. Документальные проекты были и остаются нишевой историей, особенно на российском рынке.

Как и другие большие документальные проекты Netflix, «Король тигров» нацелен прежде всего на американскую аудиторию, прокомментировал Владимир Малыженков успехи заокеанских коллег. Он убежден, что такие проекты лучше всего заходят, когда это локальные истории.

Документы предъявлены «Рождение мафии» Фото: Stephen David Entertainment

— К сожалению, в России только происходит становление способов их создания, — уверен он. — Это гораздо сложнее, чем художественный фильм или сериал. Скажем, «Короля тигров» делали несколько лет, нужно время, чтобы история стала объемной, необходим строгий фактчекинг, яркие спикеры. Все охотятся за такими проектами, мы тоже пристально следим за тем, что сейчас есть на рынке. Но зарубежные проекты труднее продать зрителю, объяснить, зачем они ему нужны.

С другой стороны, на more.tv в марте вышел американский документально-игровой сериал «Рождение мафии», и платформа очень довольна его просмотрами. Несколько ранее more.tv выложил купленный у Hulu документальный фильм Fyre Fraud («Афера фестиваля Fyre»), и за время карантина статистика просмотров у него выросла в три раза.

Платформа ivi активно работает с национальным доком и делает ставку на актуальную повестку. Фильмы о пандемии «Коронавирус. Всё, что нужно знать» и «Товарищ вирус: ученые о коронавирусе» активно зарабатывают просмотры, хотя точную статистику сервис пока не предоставляет. Кроме того, на платформе много полнометражных доков на иные темы, в том числе, например, зрелищный блокбастер «Акварель» Виктора Косаковского и «Критик» об истории советского рока.

— Часть из перечисленных картин появилась на сервисе уже в период карантина или незадолго до него, — сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса. — Но мы видим активный интерес к картинам по сравнению со смотрением документальных фильмов до карантина. Разумеется, фильмы о коронавирусе особенно актуальны.

На других платформах сейчас можно посмотреть «Это я» — последнюю многосерийную работу Александра Расторгуева, авторский реалити-проект, зазвучавший по-новому в дни тотальной самоизоляции, «Холивар» Андрея Лошака, посвященный 25-летию доменной зоны .ru — история Рунета от 80-х до наших дней, и расследование «Листьев. Новый взгляд» — еще одну версию гибели теледеятеля. Но с сериалами — прокол, предлагаются только традиционные зарубежные научно-популярные хиты о природе.

Коронавирусный дисконнект

«Известия» уже писали о том, как много документального контента создается сейчас в России в условиях изоляции. Среди проектов есть и сериалы. Возможно, какие-то из них вскоре можно будет увидеть на стримингах, правда, есть риск, что если те промедлят, аудитория устанет от темы и не захочет смотреть про карантин и связанные с ним общественные и личные рефлексии.

— Документальные истории более тяжелые. Необычное, страшное, провокационное в другое время могло бы вызвать большой ажиотаж у зрителя, — отметил Владимир Малыженков. — То, что сейчас происходит, войдет в учебники, это ясно уже сейчас. Конечно, важно задокументировать всё это. Человеку свойственно забывать свои эмоции, хорошо, если будет возможность напомнить их ему. Но здесь всё упирается в инвестиции и расстановку приоритетов в зависимости от реального спроса.

Документы предъявлены Фото: Depositphotos

Продюсер Григорий Либергал курирует программу «Свободная мысль» на ММКФ. По его мнению, надо подождать еще несколько недель, чтобы понять, происходят ли какие-то фундаментальные перемены в восприятии аудитории. И надолго ли в поле ее внимания останется документалистика.

— Сыграло ли свою роль свободное время? А может, появилась необходимость задуматься о возвышенном, о серьезных вещах? — задался вопросом продюсер. — Документальное кино — впереди планеты всей по серьезности, оно требует от зрителя определенной душевной работы. Но это факт, что оно сейчас на подъеме — и художественно, и тематически. Естественно, что интерес к нему в мире растет.

Поскольку цифры просмотров документального кино российские стриминги пока не обнародовали, о спросе у нас в стране судить сложно. Но западный опыт, особенно в случае с Netflix, демонстрирует, что в момент глобального кризиса и нехватки реальных ощущений аудитория жадно начинает смотреть невыдуманные истории. В нашей документалистике их не раз делали качественно и ярко, достаточно вспомнить «Неизвестную войну», «Кучугуры и окрестности», «Подстрочник», «Намедни. Наша эра» и другие громкие сериалы разных жанров. Школа есть, материал тоже, дело только за заказчиком.