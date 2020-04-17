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Собянин отметил относительно низкий рост госпитализаций в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Москвы ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего. Об этом сообщил в пятницу, 17 апреля, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

«Мы предполагали, что на начало следующей недели – конец этой у нас будет рост госпитализации в три-четыре раза выше. Этого не произошло, слава богу, поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится», — отметил он.

Ранее в пятницу мэр Москвы заявил о соблюдении подавляющим большинством жителей столицы режима самоизоляции. Власти ужесточат пропускной режим в столице, если увидят, что количество нарушений со стороны граждан и предприятий нарастает, отметил он.

Столичный градоначальник также оценил ситуацию с развитием коронавируса в городе. По его словам, она является непростой, однако борьба с COVID-19 всё же идет не по самому плохому сценарию.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели 2590.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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